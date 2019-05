VIDEO. Fan van stadsfestival Sinksen? Koop nu een exclusief t-shirt! Peter Lanssens

28 mei 2019

11u16 6 Kortrijk Begint het al te kriebelen voor het stadsfestival Sinksen van vrijdag 7 tot en met maandag 10 juni in Kortrijk? Rep u nu al als de bliksem naar de dienst Toerisme in het museum 1302 in het Begijnhofpark. Waar sinds dinsdagvoormiddag 200 exclusieve ‘Ist al Sinksen?’ t-shirts te koop zijn.

De stad Kortrijk liet de t-shirts speciaal ontwerpen en uitwerken. De t-shirts in beperkte oplage zijn verkrijgbaar in het blauw en in het zalmrose-rood. Er zijn maten en modellen voor dames en heren (S-XL) en voor kinderen van 7 tot 14 jaar. Volwassenen betalen 15 euro voor een t-shirt, kinderen 10 euro. Meer info staat op de Facebookpagina van de stad Kortrijk. Benieuwd naar Sinksen zelf? Alle info over de feesten staat op www.sinksen.be.