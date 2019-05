VIDEO: Erehaag voor aangevallen agent bij verlaten van ziekenhuis na operatie VHS/JME

28 mei 2019

14u53 0 Wijkagent die vorige week in @8500Kortrijk werd aangevallen, mocht vandaag ons ziekenhuis verlaten. Een indrukwekkende erehaag van warme collega's @pzvlas kwam hem uitzwaaien. #politie #azgroeninge #warmezorg pic.twitter.com/U6T2h7s7nV az groeninge(@ azgroeninge) link Kortrijk Zo’n vijftig collega’s hebben dinsdagmiddag aan de uitgang van het AZ Groeninge een erehaag gevormd voor Hans V., de wijkinspecteur die vorige week uit het niets werd aangevallen in het centrum van de stad. De politieman was de dag van de aanval uit het ziekenhuis ontslagen maar moest wel nog geopereerd worden. Dat is nu dus gebeurd.

De wijkinspecteur, die voorbijfietste, was gestopt aan fietsenhandel Spitter in de Zwevegemsestraat toen hij zag dat daar een probleem was met een man van vreemde origine. Die gedroeg zich verdacht. De wijkinspecteur stapte rustig op de man af en sprak hem aan. Maar vrijwel onmiddellijk werd de politieman aangevallen. Hij liep daarbij een gecompliceerde elleboogbreuk op. Zijn aanvaller haalde op een bepaald moment zelfs een mes boven. Maar voor hij daarmee serieus kon uithalen, werd hij geneutraliseerd door collega’s van de wijkinspecteur die te hulp kwamen gesneld.

Actie vanuit de basis

De aangevallen wijkinspecteur, die minstens nog enkele maanden arbeidsongeschikt is, kreeg in het ziekenhuis de dringendste zorgen en mocht dan weer huiswaarts. Hij moest wel nog terugkeren voor een operatie. “Collega’s die wisten dat hij dinsdagmiddag het ziekenhuis zou mogen verlaten, vatten het plan op om bij die gelegenheid een erehaag te vormen, om hun steun te betuigen”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. “Het initiatief kon blijkbaar op heel wat sympathie rekenen, want uiteindelijk daagden zowat 50 collega’s op.” De aanvaller, die op het moment van de feiten allicht onder invloed van drugs was, zit nog altijd in de cel. De man wordt onder meer verdacht van poging tot doodslag.