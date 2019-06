VIDEO. Duizenden bijen nestelen in fietstassen aan winkelcentrum K in Kortrijk Peter Lanssens

17 juni 2019

11u48 23

Spektakel nabij het winkelcentrum K in Kortrijk. Aan de fietsenstalling in de Sionstraat nestelden een paar duizenden bijen zich in een mum van tijd aan twee fietstassen. Gemeenschapswachten raadden shoppers aan om toch maar niet te dicht te komen. ”Geen idee waarom die bijen het doen, want er zit niets lekkers in”, zegt Carine Destorme (57) uit Wevelgem, eigenares van een van de fietsen. “Beide tassen hebben wel een bloemenmotief. Wellicht heeft het daar iets mee te maken. Mijn fiets staat hier pas een half uur. Ongelooflijk hoeveel bijen er al zijn”, aldus Carine Destorme. Er kwam een imker ter plaatse om de bijen te verwijderen. Hij spoot met rook om de bijen lichtjes te bedwelmen. En ‘veegde’ ze samen in een kartonnen doos, de koningin inbegrepen.