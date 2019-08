VIDEO. De Romeo’s op Kamping Kitsch, dat klinkt zo! LBR

24 augustus 2019

22u30 0 Kortrijk De 20.000 feestbeesten werden op Kamping Kitsch Club getrakteerd op een optreden van De Romeo’s en dat zorgde voor het nodige ambiance.

“We bieden een heel breed aanbod, zo is er voor elk wat wils. Van urban beats tot vergeten 90ies dance classics, tot meezingers in de slager tent. Kamping Kitsch Club is een feest van het volk waarbij sfeer en plezier centraal staan. De perfecte afsluiter van de zomer. Met artiesten als Dimitri Bontinck, Betty Van Big Brother, Hot Marijke, Lasgo, De Romeo’s,... tot zelf de Duitse DJ SASH!”, zegt medeorganisator Thomas Van Hoof.