VIDEO. BMX-wereldtop komt naar skatebowl: “Zelfs de Chinezen zijn er” Peter Lanssens

26 juni 2019

De Urban Waves Belgian Cup freestyle BMX & C1 contest vindt op zaterdag 29 en zondag 30 juni in Kortrijk plaats. Je ziet de beste BMX-rijders van ons land en de wereldtop aan het werk in de skatebowl in de Ijzerkaai.

Het belooft een spectaculair treffen te worden. Want de wedstrijd in Kortrijk geldt als een officieel kwalificatietornooi voor de Olympische Spelen in Tokio. De wedstrijd wordt in goeie banen geleid door de stad, Belgian Cycling en de vzw Freestyle BMX Belgium, met coach Pieter Possenier. “Het wordt een echte publiekstrekker. Wat die BMX’ers kunnen en durven, is indrukwekkend om te zien”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

Initiatie voor meisjes

De wereldtop komt. Zo komt het damesteam van China meedingen naar winst. Nog bij de dames heb je de Duitse Lara Lessman, die goud won op de Youth Olympics in 2018 in Argentinië en grote kanshebber is op goud in Tokio. Ook bij de heren grote namen zoals Rob Darden. De Amerikaan reed voor het Haro Team, het beste BMX team ooit. De Belgen doen niet onder met de deelnemende toppers Kenneth Tancré, Gilles Theys, Brent Verbaant, Brent Minne, Amaury Waegeman en Gerrit Vanop Denbosch. Ook leuk: op maandag 1 juli is er van 13 tot 16 uur een gratis initiatie om meer meisjes en dames warm te maken voor de BMX sport, in de skatebowl en samen met de wereldtop. Ze gaan er samen BMX’en, skaten, steppen en rollerbladen. Info: www.bemxfreestyle.com.