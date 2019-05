VIDEO: Avondspits in de knoop na kop-staartongeval met drie vrachtwagens op E17 VHS

28 mei 2019

17u00 6 Kortrijk Drie truckers uit evenveel vrachtwagens waren dinsdagnamiddag rond half vier betrokken bij een zware kop-staartbotsing op de E17 in Kortrijk.

Dat gebeurde in de richting van de Franse grens, ter hoogte van de aansluiting van de R8 op de snelweg in Kortrijk-Oost. Een vrachtwagen moest er plots in de remmen, twee achteropkomende chauffeurs waren verrast en konden niet meer op tijd stoppen. De chauffeur van de vrachtwagen die zowel vooraan als achteraan werd aangereden, zat gekneld in zijn cabine. De brandweer had een kwartier nodig om hem te bevrijden. De man raakte zwaargewond maar verkeert niet in levensgevaar. De twee andere truckers liepen kneuzingen op en werden ook naar het ziekenhuis overgebracht.

Door het ongeval was er een tijdlang maar één rijstrook beschikbaar in de richting van de Franse grens. Dat veroorzaakte een file van Waregem tot Kortrijk-Oost, met een wachttijd die opliep tot anderhalf uur.