VIDEO. Anneleen Van Offel is nieuwe Letterzetter van Kortrijk Peter Lanssens

03 juni 2019

08u16 3 Kortrijk Anneleen Van Offel (27) is de nieuwe Letterzetter van Kortrijk, tot juni 2021. De kunstenares volgt Jonas Bruyneel op. Een deskundige jury koos haar uit dertien kandidaten voor haar brede artistieke basis, grote intrinsieke motivatie en visie. Voor wie de Letterzetter nog niet kent: Kortrijk kiest sinds 2015 voor een alternatieve invulling van een stadsdichter.

Door het mandaat van stadsdichter aan een Letterzetter en een groep van jonge kunstenaars in de regio te gunnen: het Lettertypecollectief. De Letterzetter brengt woordkunst steviger in de openbare ruimte en leidt de jonge kunstenaars op. Anneleen Van Offel werkt de komende twee jaar met het collectief en als curator toe naar het volgende Memento Woordfestival Kortrijk in 2020 en 2021. Ze zal een artistiek thema bepalen, waar kunstenaars actief rond werken. De Letterzetter wordt in een video aan Kortrijk bekendgemaakt. Waarin ze de inwoners van Kortrijk de zin ‘Ik ben de wereld rondom mij’ laat doorfluisteren aan elkaar. Om te zien hoe die zin in elk van hen weerkaatst en vervormt. Hoe de zin zijn weg zoekt door de stad. Hoe de stad beweegt in taal. Het verwijst ook naar het thema ‘Echo’, waarin ze de stad de komende twee jaar een stem wil geven en ‘vertalen’. “Anneleen steekt er met kop en schouders bovenuit en is door de jury unaniem aangeduid als nieuwe Letterzetter”, zegt cultuurschepen Axel Ronse (N-VA). “Ze zal de woordkunst nog meer verankeren en tentoonstellen in Kortrijk.”

Debuutroman

Schrijfster Anneleen Van Offel uit Gent studeerde Woordkunst aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Ze schrijft momenteel aan een debuutroman voor uitgeverij Lebowski. Ze publiceert verder vaak kortverhalen, poëzie en columns in literaire tijdschriften zoals Kluger Hans, de Revisor, Hard//hoofd en De Optimist. Ze is redacteur van het toonaangevende literaire magazine Deus Ex Machina. Als organisator is ze het meeste bekend als programmator en presentatrice van de Sprekende Ezels in Gent. Dat is een podium voor jonge kunstenaars. En voor het unieke project Instagrannies van Bond zonder Naam voert ze 80-plussers op als de oudste influencers van Vlaanderen. Door hun levenswijsheden los te laten op het sociaal netwerk Instagram.