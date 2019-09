Victorine Amandine blaast 100 kaarsjes uit Peter Lanssens

03 september 2019

In buurthuis De Villa van WZC De Korenbloem in Kortrijk is de honderdste verjaardag van Victorine Amandine (haar roepnaam, red.) Temmerman gevierd. Ze huwde op 4 mei 1944 met haar grote liefde Julien. Het koppel kreeg vier kinderen: Hildegard, Godelieve, Linda en nakomertje Anne-Marijke. Het gezin woonde in Haaltert. Amandine was een toegewijde mama. Haar man Julien overleed in 1992. Toen het leven te lastig werd om alleen te wonen, verhuisde Amandine met Kerstmis 2008 naar een serviceflat van De Korenbloem in Kortrijk. Amandine werd weer Victorine. Ze huist nu in de afdeling Peter Benoit van De Korenbloem, waar ze met liefde en geduld verzorgd wordt. Haar nageslacht omvat ondertussen ook acht klein- en zestien achterkleinkinderen.