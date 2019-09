Verzonnen verhaal over alcoholcontrole Q: politiezone RIHO voert onderzoek Peter Lanssens

24 september 2019

09u48 0 Kortrijk Het een maand geleden door Vlaams Belang op Facebook gelanceerde verzonnen verhaal dat de burgemeester van Kortrijk op dronken rijden werd betrapt, blijft niet zonder gevolgen. De klacht van Vincent Van Quickenborne wegens laster en eerroof, via zijn advocaat Jan Leysen ingediend, wordt wel degelijk behandeld. De politiezone RIHO voert het onderzoek.

De vraag is vooral wie de valse Facebookpost publiceerde op de pagina van Vlaams Belang Kortrijk. Politie en parket lieten eerder al weten dat er geen enkele sprake is van een alcoholcontrole, waarbij Q positief testte. Volgens Van Quickenborne zit wellicht federaal parlementair en gemeenteraadslid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) achter de post. De post staat trouwens nog altijd online en is ondertussen al 2.300 keer gedeeld.

Neutraliteit

“Wie was de auteur van het valse bericht, dat willen we met zekerheid weten”, zegt Van Quickenborne. “De politiezone RIHO (Roeselare, Izegem en Hooglede, red.) voert het onderzoek. Dat meldden de korpschef en een hoofdinspecteur. Ze wachten nu op verdere instructies van de substituut van het parket”, aldus de burgemeester. Dat de politiezone RIHO en niet Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede, red.) het onderzoek voert, is logisch. Van Quickenborne zit het Vlas-politiecollege voor. Door RIHO het onderzoek te laten doen, garandeer je neutraliteit.