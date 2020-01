Verweefcoach kost 180.000 euro: “Coach streeft goed nabuurschap tussen bedrijven en omwonenden na” Peter Lanssens

18 januari 2020

09u38 0 Kortrijk Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) maakt 180.000 euro vrij voor de aanstelliing van een verweefcoach in Zuid-West-Vlaanderen. De coach zal de bij de intercommunale Leiedal aangesloten steden en gemeenten bijstaan om tot een goed nabuurschap tussen bedrijven en omwonenden te komen. Dat maakte Crevits donderdag bekend op de Unizo-nieuwjaarsreceptie in Kortrijk.

Vlaanderen krijgt in samenspraak met het Vlaams agentschap innoveren & ondernemen (Vlaio) vijf verweefcoaches. In Zuid-West-Vlaanderen biedt de coach drie jaar ondersteuning in Avelgem, Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem. De coach neemt initiatieven om de goede verstandhouding tussen bedrijven, buurt en lokale overheid te bewaken. Zoals bedrijven begeleiden in hun groeitraject, mee locatiebeslissingen in functie van de buurt sturen en suggesties geven voor ingrepen om hinder te vermijden. “De verweefcoach zal een evenwichtige combinatie van wonen en werken stimuleren”, zegt minister Hilde Crevits. “Om bedrijven, wonen en recreatie met elkaar te verzoenen in de stads- en dorpskernen. Zo’n mix van functies zorgt voor economisch bedrijvige en levendige kernen. Waar het fijn wonen, werken en winkelen is.”