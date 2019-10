Vervallen fabriekspanden aan Plein wijken voor ruime gezinswoningen Peter Lanssens

10 oktober 2019

17u47 0 Kortrijk Het Plein is vernieuwd nabij de Groeningepoort. Vervallen fabrieksgebouwen in een binnengebied, er zaten soms krakers in, zijn er eindelijk gesloopt. Om plaats te ruimen voor drie ruime huurhuizen, ideaal voor gezinnen, en zeven parkeerplaatsen. De prijzen starten aan 695 euro per maand.

Het herenhuis in Plein 29 werd gesloopt om een doorgang naar het binnengebied te maken. Waar tot 1986 de pettenfabriek van Leon Prévost was. Het bedrijf leverde onder meer aan het leger en de toenmalige rijkswacht en PTT. De leegstaande panden waren in slechte staat. Aannemer Avet Building & Engineering liet er drie woningen bouwen en legde zeven parkeerplaatsen aan. Boven de doorgang is een duplex appartement gebouwd.

Gevels gerestaureerd

Maar dat is niet alles. De aanpalende herenhuizen in Plein 27 en 28, die op de inventaris van Onroerend Erfgoed Vlaanderen staan, zijn opgeknapt met respect voor de gebouwen uit 1909. “De gevels in gele baksteen, in art nouveau-stijl, zijn gerestaureerd”, zegt schepen van Wonen en Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester). De ramen zijn vernieuwd. Ook de stalen inkompoort zit in een nieuw jasje. De dakverdiepingen van Plein 27 en 28 zijn afgebroken. Je hebt er nu twee nieuwe bouwlagen met twee penthouses. “De mooie mix tussen oud en nieuw geeft het project cachet”, zegt Wout Maddens. “En de locatie is top, want het Plein is aan een revival bezig”, zegt Thomas Avet van Avet Building. Om het project te realiseren, werd samengewerkt met Wielfaert Architecten.

Investeerder

De woongelegenheden zijn gekocht door investeerder Marie-France Cras, die ze nu via makelaar Dewaele te huur aanbiedt. De huurprijzen voor de ruime gezinswoningen starten aan 695 euro en gaan tot 975 euro per maand.