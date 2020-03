Verpleegkundige roept op na een drukke zondagshift: “Hou jullie aan de maatregelen, het is 5 over 12” Joyce Mesdag

23 maart 2020

15u26 0 Kortrijk Kurt Dewaele, verpleegkundige op het operatiekwartier van AZ Groeninge in Kortrijk, roept in een post op facebook op om ons met zijn allen aan de maatregels te houden die de overheid oplegt om het coronavirus in te dijken. “Ik kwam net thuis van een extra zondagshift, toen ik las dat de politie was moeten tussenkomen op privéfeestjes en in cafés die toch open zijn. Dat hou je toch niet voor mogelijk?”

Kurt (52) werkt al 31 jaar in het Kortrijkse ziekenhuis. “De voorbije weken zetten we ons met man en macht in om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op wat eraan kan komen, nu het coronavirus oprukt in ons land”, vertelt Kurt. “We moeten allemaal wat flexibeler werken. Wie normaal op het operatiekwartier werkt, wordt bijvoorbeeld ingezet om patiënten te onderzoeken die zich aanmelden.”

Gisteren werd Kurt gevraagd om een zondag te werken waarop hij normaal vrij zou hebben. “Het was een heel intensieve dag. En dan kom je na een drukke dag thuis, en dan lees je dat er in onze regio privéfeestjes stilgelegd moesten worden, en dat er cafés nog steeds open zijn, achter gesloten deuren. Dat hou je niet voor mogelijk…”

“Het zijn misschien uitzonderingen, maar deze initiatieven brengen iedereen in gevaar. Het is echt wel vijf over twaalf. (Over de coronavirus-toestand binnen in het ziekenhuis mag enkel de directie communiceren, nvdr.) Er zijn al mensen overleden, in het ziekenhuis moeten heel wat maatregelen genomen worden in functie van covid19, andere patiënten moeten verhuisd worden, enzovoort. De maatregelen zijn er écht voor een reden. Laten we blij zijn dat we dat nu nog mogen joggen, fietsen of samen buiten wandelen. Als we de regels aan onze laars blijven lappen, dan wordt het misschien een hele strenge lockdown zoals in Italië en Spanje en zitten we met zijn allen écht verplicht binnen.”