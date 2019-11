Veroordeelde homejacker krijgt extra celstraf voor drugs in de gevangenis Siebe De Voogt

18 november 2019

15u16 0 Kortrijk Eén van de drie daders van een brutale homejacking in Bellegem heeft maandagmorgen een extra celstraf van 3 maanden gekregen. Begin dit jaar werd de 31-jarige Fransman betrapt met drugs in de Brugse gevangenis. Voor de homejacking kreeg hij vorig jaar al 6 jaar cel.

De drie Franse gangsters drongen op 24 augustus 2017 met geweld een villa binnen in de residentiële wijk Tobergse in Bellegem, bij Kortrijk. Een 58-jarige ondernemer en z’n echtgenote kregen harde klappen en werden met een slagersmes en onkruidverdelger bedreigd. De inbrekers dreigden ermee de vingerkootjes van de bewoners af te hakken. Voor de feiten kreeg het drietal op 27 november vorig jaar effectieve gevangenisstraffen van 6 jaar. Hassan M. (31) zit z’n straf uit in de gevangenis van Brugge, maar werd daar in januari betrapt met 1,3 gram hasj op zak. De rechtbank gaf hem voor die feiten maandagmorgen 3 maanden cel. Nochtans ontkende hij vorige maand nog. “Ik vond de hasj op de grond, maar heb hem niet binnengesmokkeld”, klonk het toen.