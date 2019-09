Vernieuwde winkel Bakkerij en patisserie Ridder & Hove geopend AHK

04 september 2019

13u35 0 Kortrijk Bakkerij en patisserie Ridder & Hove in de Voorstraat in Kortrijk zit in een nieuw kleedje. “Vooral het belevingsgedeelte voor de klant die iets komt drinken is vernieuwd, maar ook voor ons is het leuker werken”, zeggen zaakvoerder Eddy De Ridder en Tom Kerkhove.

“We zitten hier ondertussen al 17 jaar, dus waren we toe aan enkele vernieuwingen om zo ook mee op de kar te springen die Kortrijk heeft ingeslagen want er zijn heel veel mooie nieuwe zaken bijgekomen de afgelopen jaren”, zeggen zaakvoerders Eddy De Ridder en Tom Kerkhof van patisserie Ridder & Hove in de Voorstraat. “Vooral het gedeelte waar klanten iets komen drinken en eten is vernieuwd, daarnaast is ook de luifel en het terras vernieuwd en zorgen we voor een betere presentatie.” Aan de muur prijkt ook een grote tekening van een giraf en een beer op een fiets met allerlei bakproducten. “Dat moet Eddy en mij voorstellen”, lacht Tom Kerkhove. “Wie van ons de giraf of de beer is, mag je zelf uitmaken. Maar het stelt ons vooral voor terwijl we bezig zijn met inkopen te doen van verse producten. Want wij werken uitsluitend met verse producten en maken hier ook alles zelf in ons atelier. Dat maakt ons ook zo sterk hier. Zoveel adressen van warme bakkers en patissiers die alles zelf maken komen er niet bij.” Bij Ridder & Hove zijn zo’n 40 zitplaatsen, iets wat ook gegroeid is met de jaren. “Vroeger kwamen de mensen pas in de namiddag een koffie drinken met een taartje. Nu zijn de eerste klanten hier al om 8 uur om te komen ontbijten, dat is echt de laatste jaren enorm geboomd. We hebben in onze zitruimte ook gezorgd voor een kidscorner waar de kinderen kunnen ravotten terwijl de ouders rustig hun koffie drinken.” Tijdens de openingsdag van hun vernieuwde winkel werden de klanten getrakteerd op allerlei proevertjes.