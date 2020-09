Vernieuwde Overzetweg tussen Marke en Bissegem weer open voor verkeer: “Eindelijk veilige fietspaden” Peter Lanssens

18 september 2020

14u05 5 Kortrijk De in april opgestarte heraanleg van de Overzetweg tussen Marke en Bissegem is voltooid. Er is een nieuwe rijweg, met in beide richtingen ook een veilig en verhoogd aanliggend kwalitatief fietspad. Ook in het pakket: nieuwe riolen en nutsvoorzieningen, een voetpad dat tot de Markebekestraat doorloopt en de mogelijkheid tot langsparkeren ter hoogte van de woningen in de Overzetweg.

Er wordt nu verder gewerkt aan het vervolledigen van een veilige fietsroute tussen Marke en Bissegem. Verder op komst om het fietscomfort en de veiligheid te verhogen: de heraanleg van de Driekerkenstraat in Bissegem, die een fietsstraat wordt, met inbegrip van een knip aan de Leiebrug. Die werken starten uiterlijk begin 2022. Eveneens voorzien: de komst van een nieuwe Leiebrug tussen Marke en Bissegem, met afgescheiden fiets- en voetpaden. Die werken starten uiterlijk begin 2021 en duren tot uiterlijk midden 2022.

En binnenkort gepland: het fietsvriendelijk maken van de Ijzerpoort in Marke, om ook daar het comfort voor elke weggebruiker te verhogen. De fietsverbinding tussen Bissegem en Marke sluit er trouwens even verderop ook op de fietsnelweg Guldenspoorpad aan, richting Kortrijk. “Investeren in veilige fietsroutes en fietszones werpt vruchten af, het aantal fietsers blijft toenemen in Kortrijk”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

Verkeersveiligheid blijft onze absolute prioriteit. In de Overzetweg zijn we letterlijk van moordstrookjes naar degelijke fietspaden geëvolueerd. schepen Axel Weydts

Verkeersveiligheid blijft onze absolute prioriteit. In de Overzetweg zijn we letterlijk van moordstrookjes naar degelijke fietspaden geëvolueerd”, aldus schepen Axel Weydts. De heraanleg van de Overzetweg duurde vijf maanden. Aannemer Cnockaert voerde de werken uit. Die kostten de stad 266.640 euro, de provincie 174.720 euro en de Vlaamse Milieu Maatschappij 127.240 euro.