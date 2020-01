Vernieuwd volleyoverleg zoekt jeugdcoördinator Peter Lanssens

23 januari 2020

15u26 1 Kortrijk De huidige vzw volleyoverleg zet er na zestien mooie jaren een punt achter in Kortrijk. Het samenwerkingsverband tussen de volleyclubs zette Kortrijk op de kaart van het internationale volleybal en had een boon voor de jeugdwerking. Zo zetten vrijwilligers trainingen, jeugdtornooien en sportkampen op het getouw. “Het is in die geest dat we het overleg een nieuw elan geven en een tandje bijsteken”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

“Het vernieuwde volleyoverleg zal tweemaandelijks samenkomen om te kijken hoe we het Kortrijkse volley kunnen stimuleren. We werven een jeugdcoördinator aan om de gemeenschappelijke jeugdwerking van de clubs te versterken en te verbreden. Kandidaturen zijn welkom”, aldus Vandendriessche. “De doorstart van het volleyoverleg is positief voor alle spelers in het verhaal”, vertelt Dieter Vandermeersch, voorzitter van Marke-Webis. “Mijn grote wens voor het volley is om op termijn opnieuw een club uit de regio in Eredivisie te zien spelen. Enkel samen kunnen we dit waarmaken”, besluit schepen Arne Vandendriessche.