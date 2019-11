Vernieuwd jaagpad langs Leie tussen Kortrijk en Bissegem vrijdag weer open Peter Lanssens

07 november 2019

16u53 10 Kortrijk De Vlaamse Waterweg liet het jaagpad langs de Leie tussen spoorwegbrug De Drie Duikers in Kortrijk en de Vrije Aardstraat in Bissegem vernieuwen. Het pad zat vol bulten en scheuren, door boomwortels. Het pad is uitgebroken tot het fundament en vernieuwd. De heropening wenkt nu. “Fietsers en voetgangers kunnen op vrijdag 8 november vanaf 16 uur weer over een rimpelloze asfaltlaag veilig naar hun bestemming”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

De toplaag is er wel nog niet omdat er veel water in de ondergrond zit, door de overvloedige regen van de voorbije dagen. Het fundament en twee asfaltlagen zijn in orde. De derde asfaltlaag of toplaag volgt in april 2020. “Maar je zal de afwezigheid van de toplaag niet merken. Het jaagpad is perfect toegankelijk”, zegt schepen Weydts. “Vandaar dat we het pad weer vrijgeven. Zodat ook de vele kinderen en jongeren, die van en naar school gaan, weer het veilige traject kunnen volgen.” Het jaagpad gaat wel nog één keer dicht binnenkort, op 13 en mogelijk ook 14 november. Om er nieuwe verlichtingspalen te plaatsen. Het pad is een belangrijk fietspad. Er passeren daar dagelijks zo’n 700 fietsers tussen Kortrijk en Bissegem en verder ook naar Wevelgem.