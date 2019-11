Vermiste vrouw dood teruggevonden in Vlaanderenkaai AHK

13 november 2019

16u28 62 Kortrijk De vermiste Jacqueline Janssens (77) uit Kortrijk is woensdag dood teruggevonden in de Vlaanderenkaai. Dat bevestigt het parket. Tijdens een lijkschouwing werden geen sporen van geweld vastgesteld.

De 77-jarige Jacqueline Janssens uit Kortrijk was sinds maandag vermist nadat ze er haar flat in Hoog Mosscher in Kortrijk had verlaten. Ze zou daarna omstreeks 15 uur nog gezien zijn aan de Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan, sindsdien ontbrak elk spoor. De politie deed dinsdagmiddag een zoekactie naar de vrouw en zette daarvoor onder andere een helikopter in. Toen dat niets opleverde, verspreidde de politie een opsporingsbericht. Woensdag werd uiteindelijk het dode lichaam van de vrouw aangetroffen in de Vlaanderenkaai. Vermoedelijk gaat het om een wanhoopsdaad.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813.