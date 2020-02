Vermiste tachtiger dood teruggevonden in waterput Alexander Haezebrouck

20 februari 2020

19u43 0 Kortrijk Lieven Kindt (80) die sinds maandag vermist was, is donderdagnamiddag omstreeks 16 uur dood teruggevonden in een waterput langs de Proosdijstraat. Het was een buurtbewoner die het levenloze lichaam van de man vond.

Het was Marniek Kint die uiteindelijk de gruwelijke ontdekking deed langs de Proosdijstraat in Kortrijk. In die straat ligt het atelier van zijn fietsenzaak. “Het atelier geeft uit op die parking”, vertelt Marniek. “Toen ik eens ging kijken vond ik plots de portefeuille van Lieven. Hij kwam er geregeld om voeding in de bomen te hangen voor de vogels. Hij staat in de buurt ook bekend als de man die alle bloemen en planten water geeft. Toen ik op sociale media het opsporingsbericht zag van Lieven heb ik de politie verwittigd. Toen ik met hen aan de telefoon hing, zag ik plots Lieven liggen in het water. Lieven was bekend in de buurt. Hij was een vriendelijke maar erg stille man die alleen woonde.” De politie kwam ter plaatse. In eerste instantie zijn er geen tekenen van geweld gevonden op het lichaam van de man. Mogelijk gaat het om een spijtig ongeval of een wanhoopsdaad. Lieven Kindt was sinds maandag vermist. Hij was voor het laatst gezien in het Astridpark in Kortrijk.