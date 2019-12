Vermist tienermeisje (15) terecht HAA/LSI

Bron: Child Focus 1888 Kortrijk Een dag na haar onrustwekkende verdwijning uit een gesloten instelling in Kortrijk is een 15-jarige tienermeisje uit Proven (Poperinge) sinds maandagavond terecht. Ze kon net als bij een eerdere verdwijning bij haar halfzus in Ieper teruggevonden worden. Ze liep wel een breuk op toen ze aan de politie probeerde te ontsnappen en daarvoor door een raam sprong.

Het meisje was door psychische problemen gedwongen opgenomen in een gesloten psychiatrische instelling in Kortrijk. Daar ontsnapte ze op zondag op blote voeten en zonder jas door uit een klein wc-raampje te ontsnappen. Volgens haar zus Chir was ze maandagochtend rond 6 uur toch nog gezien in de buurt van het Kortrijkse station.

Het was niet voor het eerst dat Wehnah spoorloos verdween. In april verdween ze al eens 5 weken lang. Bij een huiszoeking kon de politie haar toen ook bij haar halfzus terugvinden. Om niet gevonden te worden, had ze zich toen in een werkende diepvriezer verstopt. Na een verblijf van enkele maanden in een gesloten instelling in Beernem leek het opnieuw de goede kant op te gaan, tot ze vorige donderdag ontspoorde, zichzelf verwondde en agressief was tegen begeleiders. Daarop besliste de jeugdrechter haar in Kortrijk opnieuw gedwongen te laten opnemen. Child Focus verspreidde affiches en vroeg naar het meisje uit te kijken. Het was uiteindelijk de politie die haar bij een huiszoeking vond. Na verzorging zal ze in het gips opnieuw naar de gesloten instelling in Kortrijk moeten terugkeren.