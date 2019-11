Vermeersch (VB) legt verklaring af rond verzonnen verhaal over alcoholcontrole Q: “Ik heb niets te verbergen en zal vrijuit gaan” Peter Lanssens

07 november 2019

16u21 3 Kortrijk Het onderzoek naar de auteur van een verzonnen verhaal, dat de burgemeester van Kortrijk op 17 augustus zogezegd op dronken rijden werd betrapt na de match van KVK tegen Anderlecht, loopt. Van Quickenborne (Open Vld-Team Burgemeester) diende klacht in voor laster en eerroof nadat Vlaams Belang het fake news op Facebook verspreidde. Volgens hem zit fractieleider Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) achter de Facebookpost. “Ik heb niets te verbergen en ben ervan overtuigd dat ik vrijuit zal gaan in deze zaak”, zegt Vermeersch.

Wouter Vermeersch legde maandag een verklaring af bij de politiezone RIHO. “Ik ontken de gerichte en gecoördineerde beschuldigingen van Van Quickenborne aan mijn adres. Onze getuigen houden voet bij stuk. Er bereikten ons ondertussen bovendien andere en nieuwe getuigenissen”, stelt Wouter Vermeersch. Wie die getuigen zijn, wat ze precies gezien hebben en waar dat was, geeft Wouter Vermeersch niet mee. Politie en parket lieten eerder al weten dat er geen enkele sprake is van een alcoholcontrole waarbij Vincent Van Quickenborne positief testte. Wouter Vermeersch vindt dat het parket nu een dossier moet samenstellen waarin ook Q zelf persoonlijk getuigt. “We hebben voor alle duidelijkheid geen klacht tegen Wouter Vermeersch neergelegd, maar tegen onbekenden”, zegt Jan Leysen, de advocaat van federaal parlementair Q. “Als het parket van mening is dat Wouter Vermeersch moet verhoord worden, dan moeten ze dat doen.”

Waarheid omarmen

“Want de burgemeester werkt wel degelijk ook aan het onderzoek mee. Ik hoop dat het onderzoek nu spoedig kan afgerond worden. We gaan de waarheid graag omarmen, niet Vlaams Belang”, aldus nog Jan Leysen. Dat de politiezone RIHO (Roeselare, Izegem, Hooglede) en niet de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede, red.) het onderzoek voert, is logisch en in deze zaak de normale gang van zaken. Vincent Van Quickenborne zit namelijk het Vlas-politiecollege voor. Door de zone RIHO te laten onderzoeken, garandeer je alle neutraliteit.