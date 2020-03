Verloren teksten van wijlen volkszanger Johny Turbo duiken na 30 jaar op: “We maken er liedjes van” Peter Lanssens

31 maart 2020

16u16 15 Kortrijk Adelbert Algoed (56) uit Outrijve heeft op zijn zolder uniek cultureel erfgoed gevonden. De nachtburgemeester van Kortrijk trof er met ‘Zwoai met u Gat’ en ‘de Klepeleire van ’t Stad’ twee 30 jaar oude verloren liedjesteksten van Johny Turbo aan. De Kortrijkse volkszanger stierf 20 jaar geleden. Opmerkelijk: één van de teksten gaat over de recent Adelbert Algoed (56) uit Outrijve heeft op zijn zolder uniek cultureel erfgoed gevonden. De nachtburgemeester van Kortrijk trof er met ‘Zwoai met u Gat’ en ‘de Klepeleire van ’t Stad’ twee 30 jaar oude verloren liedjesteksten van Johny Turbo aan. De Kortrijkse volkszanger stierf 20 jaar geleden. Opmerkelijk: één van de teksten gaat over de recent overleden belleman van Kortrijk. “Wat een vondst. We laten er liedjes van maken”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

Om het opmerkelijke verhaal helemaal te kunnen vertellen, keren we eerst terug naar eind jaren ‘80. Adelbert Algoed is op dat moment uitbater van de populaire bruine kroeg ’t Fonteintje in Kortrijk. Hij krijgt Johny Turbo aan zijn toog. De Kortrijkse volkszanger zakt die periode wel vaker naar ’t Fonteintje af, na optredens. “We namen op een avond een balpen en blaadjes en van het een kwam het ander”, herinnert Adelbert Algoed zich. “De songtekst met als titel ‘Zwoai met u Gat’, gebaseerd op YMCA van The Village People, gaat over een vrouw die aan de grond zit. Maar daarna door met haar ‘schone kont’ te zwaaien, weer recht krabbelt. Typisch Johny Turbo. ‘De Klepeleire van ’t Stad’ - gebaseerd op Ding Dong, Ding Dong van George Harrison van The Beatles - gaat over Peter Caesens, de recent overleden belleman van Kortrijk. Peter Caesens was een goeie maat van mij. Zo zat ik er als kind mee op school samen. Peter zei altijd dat een stad die naam waardig een belleman verdient.”

Johny Turbo was een hele goeie vriend. Een lolbroek eerste klas, maar ook een serieuze mens met het hart op de juiste plaats. In de liedjes die hij maakte, zat er achter al het gezever ook vaak een sociaal probleem verscholen. Nachtburgemeester Adelbert Algoed

Op de lappen

Na het schrijven van de teksten in ‘t Fonteintje, gaan Adelbert Algoed en Johny Turbo samen op de lappen. “Ik had die nacht ook de single ‘KVK U Beste Doen’ van Johny Turbo op zak. Ik moet de liedjesteksten toen in het hoesje van die single geschoven hebben”, vertelt Adelbert. “In ieder geval, ze raakten nadien in de vergetelheid. Tot ik maandag tijdens het opruimen van mijn zolder de single terugvond. Mijn verbazing werd alleen maar groter toen ik in het hoesje de liedjesteksten aantrof. Dertig jaar later duiken ze dus weer op. Een beetje door de coronacrisis ook. Want door tijdelijk geen werk meer als zelfstandig schilder te hebben, belandde ik op zolder.”

Sinksenfeesten

Het is net dit jaar 20 jaar geleden dat Johny Turbo overleed. De Kortrijkse volkszanger zal voor eeuwig herinnerd worden door liedjes zoals ‘Vis in de Leie’ en ‘Slekke’. Maar ook de twee opgedoken liedjesteksten ‘Zwoai met u Gat’ en ‘de Klepeleire van ’t Stad’ kunnen nu niet langer onaangeroerd blijven. “Ik vind het fantastisch nieuws, hier moeten we absoluut liedjes van laten maken”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

“Ik denk bijvoorbeeld aan de muzikanten van de Turbo Alive Band. Die gaan hier zeker mee willen helpen. Het is nog afwachten wat de Sinksenfeesten betreft (het vierdaags stadsfestival staat eind mei in het teken van Johny Turbo, maar is onzeker door de aanhoudende coronacrisis, red.). Maar sowieso moet het ook tot een optreden komen. We gaan er wel een leuk moment voor vinden. We plannen trouwens op een nog te bepalen datum ook een eerbetoon aan en een herdenking van onze belleman Peter Caesens, in de stadsschouwburg. We kunnen er op basis van de liedjestekst ‘de Klepeleire van ’t Stad’ nog een extra vrolijke noot aan geven. En samen anekdotes oprakelen. Ik zal Maarten Caesens, broer van Peter, hierover contacteren. Om het concreet vorm te geven.”

Geen dommekloot

Adelbert Algoed is tevreden met de interesse voor de na 30 jaar terug opgedoken liedjesteksten. “Johny Turbo was een hele goeie vriend van mij. Een lolbroek eerste klas natuurlijk, maar ook een serieuze mens met het hart op de juiste plaats. In de liedjes die hij maakte, zat er achter al het gezever ook vaak een sociaal probleem verscholen. Om die zingend, op zijn manier, aan te kaarten. Neem nu ‘Ip u knieën’. Dat gaat over seksuele intimidatie op het werk. Of ‘Magrietje’. Dat gaat over intrafamiliaal geweld. En in ‘Banana’ gaat het over fascistische dictaturen. Om maar te zeggen dat Johny Turbo geen dommekloot was”, aldus Adelbert Algoed.