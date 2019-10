Verlichtingspark in Groot-Kortrijk tegen 2030 energiezuinig omgebouwd Peter Lanssens

23 oktober 2019

De stad Kortrijk laat haar openbaar verlichtingspark tegen 2030 integraal ombouwen naar ultrazuinige ledverlichting. Er is hiervoor een overeenkomst met het netbedrijf Fluvius getekend. Groot-Kortrijk telt momenteel 16.372 lichtpunten. Die allemaal vervangen vraagt heel wat tijd. Tegen eind 2019 worden in een eerste fase meteen 800 toestellen vervangen. Het gaat niet over het stadscentrum alleen. Ook de deelgemeenten komen aan bod. Zo zijn in Bissegem eerst de Rijmsnoerstraat, Waterhoennest en Waterven aan de beurt. En in Kooigem komt er ultrazuinige ledverlichting in de Oude Pastorijstraat, de Ten Walledreef, de Molentjesstraat en de Landweg. Die eerste fase is goed voor een investering van 78.400 euro.