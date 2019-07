Verlichtingspalen langs kaaien worden vervangen

door ledlampen AHK

11 juli 2019

18u51 0 Kortrijk Veel van de verlichtingspalen langs de Diksmuidekaai, Fabriekskaai en Nijverheidskaai blijken kapot te zijn. De stad besliste daarom om alle lampen langs de kaaien te vervangen door ledverlichting.

Veel van de verlichtingspalen langs de kaaien blijken niet te werken. “Op vraag van de stad heeft Fluvius de volledige installatie nagekeken. Zo werd ontdekt dat een groot deel van de toestellen niet meer te herstellen is”, zegt schepen van mobiliteit Axel Weydts (sp.a). Omdat Kortrijk tegen 2030 alle openbare verlichting wil vervangen door ledverlichting is beslist om meteen alle verlichting langs de kaaien te vervangen door ledlampen. “Ledverlichting is een pak zuiniger en kan bovendien ’s nachts gedimd worden”, zegt Weydts. “In totaal worden er tegen 31 oktober 58 nieuwe palen en verlichtingstoestellen geplaatst. Om de tussenperiode te overbruggen plaatst Fluvius in augustus tijdelijke verlichtingstoestellen op plaatsen waar meer dan drie opeenvolgende lampen kapot zijn.”