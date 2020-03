Verlaagde Leieboorden krijgen drijvende tuinen Installatie maakt deel uit van internationaal kunstenparcours Peter Lanssens

04 maart 2020

14u55 5 Kortrijk De verlaagde Leieboorden krijgen drijvende tuinen. Ze maken deel uit van het internationaal kunstenparcours Contrei Live. De groene eilandjes zijn niet tijdelijk. “De installatie is permanent, met bloemen vol kleurenpracht, het hele jaar door”, zegt Leiedal-voorzitter Wout Maddens. De intercommunale is trekker van Contrei Live. Het kunstenparcours kost rond de 1 miljoen euro.

De komst tegen de zomer van een ‘cluster drijvende tuinen’, ontworpen door landschapsarchitect Michel Desvigne uit Parijs, is een zegen voor de verlaagde Leieboorden. Want het ontbreekt de mooiste publieke ruimte van Vlaanderen wat aan groen nu. Daar komt tegen 13 juni eindelijk verandering in, wanneer het internationaal kunstenparcours Contrei Live opent. “Hoeveel eilandjes er op de Leie komen, aan de Broeltorens, is nog niet duidelijk. Maar het zullen er veel zijn”, vertelt Wout Maddens. “Ze worden aangekleed met kokosmateriaal. En het is de bedoeling dat er het hele jaar door bloemen op bloeien. Deze zullen de seizoenen volgen en veel kleur hebben. Over welke bloemen het gaat, wordt later bekendgemaakt. We werken er een project rond uit, in een samenwerking met onder meer de provinciale tuinbouwschool. De ‘Floating Gardens’ zullen letterlijk en figuurlijk verankerd worden aan de verlaagde Leieboorden.”

100.000 bezoekers

De ‘Floating Gardens’ is één van zestien artistieke interventies op en langs het water. Het kabbelende kunstenparcours Contrei Live zal te bewonderen zijn in de dertien Zuid-West-Vlaamse steden en gemeenten waar de intercommunale Leiedal actief is. Er wordt op 100.000 bezoekers gemikt, tijdens de periode dat Contrei Live loopt. Dat is van 13 juni tot en met 26 oktober. Het project kadert ook binnen de zestigste verjaardag van Leiedal. Er waren 211 inzendingen uit ruim 35 landen. Waar alle zestien geselecteerde artistieke interventies komen is nog even een geheim. De initiatiefnemers maakten er woensdagmiddag al vier bekend. Dat zijn naast de ‘Floating Gardens’ in Kortrijk ook ‘Incidentally Insights n°1’ van Patrick Ceyssens aan de Spierebeek en het Spierekanaal in Spiere, ‘Rain Amplifier’ van de Nederlander Matthijs la Roi in het Sint-Arnolduspark in Tiegem en ‘Timeless Waves’ van Zilvinas Stasiulevicius, ergens in het groen lint van Wevelgem. Meer details hierover volgen later.

Gratis te bezoeken

Contrei Live zal gratis te bezoeken zijn. Het doel is om te verwonderen en te verbinden en uit te nodigen tot een dialoog over het belang van water in het landschap en de stad. “Er zijn 712 kilometer aan waterlopen in het werkgebied van Leiedal”, vertelt Wout Maddens. “De drie uitschieters zijn 31 kilometer Leie, 15,5 kilometer kanaal Bossuit-Kortrijk en 10,7 kilometer Bovenschelde. Rivieren, kanalen, beken en grachten zijn levensaders.”

Fietslussen

Het kunstenparcours moet ook een hefboom worden voor het fietstoerisme in Zuid-West-Vlaanderen. “Toerisme Leiestreek en Westtoer helpen Contrei Live te ontsluiten, aan de hand van drie fietslussen van samen zo’n 50 kilometer”, zegt Claude Croes, voorzitter van Toerisme Leiestreek. “Het wordt een ideale manier om de streek nog beter te leren kennen.” Eveneens op til: flankerende evenementen nabij de artistieke interventies, lezingen, geleide bezoeken, een online game van de Howest-opleiding Digital Arts & Entertainment rond Contrei Live, educatieve pakketten voor scholen en eventueel speciale arrangementen in hotels en B&B’s. Het kunstenparcours krijgt steun van Europa, Designregio Kortrijk, De Vlaamse Waterweg, de provincie, de dertien lokale besturen, Zuidwest en Belfius. Bedrijven die willen sponsoren, zijn nog steeds welkom. Meer info over het hoogstaand kunstenparcours staat op www.contreilive.be.