Verlaagde Leieboorden in Kortrijk krijgen drijvende tuin Peter Lanssens

12 februari 2020

16u35 8 Kortrijk De verlaagde Leieboorden in Kortrijk krijgen een drijvende tuin. Want het ontbreekt er wat aan groen nu. Het initiatief kadert in het project Contrei, naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de intercommunale Leiedal. Het thema kwam maandagavond ook aan bod op de gemeenteraad, waar raadslid Cathy Matthieu (Groen) voorstelde om groene eilandjes op het wateroppervlak of aan de oevers van de Leie in te richten. Het idee komt overgewaaid van Nederland.

“Het vergroenen van rivierboorden is een verrijking voor het oog”, zegt Cathy Matthieu. “En zo creëer je een habitat voor vis en macrofauna (met het blote oog waarneembare diertjes in het water, red.). Ik zag het idee op een klimaatbeurs in Nederland”, aldus Cathy Matthieu. “Het is zo’n goed idee, dat we er al lang mee bezig zijn”, zegt schepen en Leiedal-voorzitter Wout Maddens (Team Burgemeester). “Leiedal is het sinds negen maanden aan het voorbereiden. Het beperkt zich niet tot de drijvende tuin op de verlaagde Leieboorden, ter hoogte van de Broelkaai. Dat is maar één voorbeeld. We stellen begin maart voor waar alle installaties precies komen.”