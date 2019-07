Verkoop van feestvlaggen steunt goeie doelen De Vaart en Ontrafel Peter Lanssens

16 juli 2019

09u43 6 Kortrijk De verkoop van de rood-witte feest- en welkomstvlag van de stad Kortrijk en tal van Kortrijkse serviceclubs is gestaakt. Het eindsaldo van 2.000 euro is verdeeld over twee goeie doelen. Het gaat naar verdeler van gratis voedsel voor minderbedeelden De Vaart en naar het centrum Ontrafel.

De vzw Ontrafel is een begeleidings- en expertisecentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen in het Begijnhof. Waar rond de thema’s verlies, rouw, trauma, emotionele pijn en groeiprocessen gewerkt wordt. Er werden ruim 500 feestvlaggen aan particulieren en bedrijven verkocht. Ze werden ontworpen door de Kortrijkse graficus David Raes en staan voor de samenhorigheid en trots van alle Kortrijkzanen symbool. De gebogen lijn op de vlag is een knipoog naar de verschillende bruggen over de Leie. De rechte lijn verwijst naar de Leie zelf. De zigzaglijn verwijst naar de daken van huizen en industrie in de stad. Het vlaggenproject was een eenmalig en tijdelijk initiatief. De werkgroep steunde er ook vorige zomer al twee goeie doelen mee. Dat waren toen de Kortrijkse zwemclub voor mensen met een beperking BOAS en Potpourri, de sociale winkel van de Sint-Michielsbeweging.