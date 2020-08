Verkoop van azalea’s voor Kom op tegen Kanker gaat online Peter Lanssens

26 augustus 2020

15u56 1 Kortrijk Het jaarlijkse plantjesweekend, waarbij witte en roze azalea’s voor Kom op tegen Kanker verkocht worden, ziet er deze keer anders uit in tijden van corona. De fysieke versie van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september, waarbij er aan supermarkten en op pleinen verkocht wordt, is geschrapt. Maar niet getreurd, want je kan wél online plantjes bestellen.

“Er is geen traditionele verkoop, Kom op tegen Kanker neemt geen risico’s”, laat Erik Verbeurgt van vrijzinnig centrum Mozaïek in Kortrijk weten. “De gezondheid van onze vrijwilligers en die van de kopers en hun omgeving gaat voor. En een traditionele verkoop is met de huidige veiligheidsmaatregelen onmogelijk. Maar er is ook goed nieuws. Iedereen kan van dinsdag 1 tot en met zondag 20 september online azalea’s bestellen: www.plantjesweekend.be. Betalen doe je online. Afhalen doe je in een Aveve-winkel of in een afhaalpunt van een plantjescomité. Je kan de plantjes ook thuis laten leveren.”

In Kortrijk kunnen aangekochte azalea’s afgehaald worden in vrijzinnig centrum Mozaïek in de Overleiestraat 15a: op donderdag 24 september van 10 tot 14 uur, op vrijdag 25 september van 14 tot 18 uur, op zaterdag 26 september van 10 tot 14 uur en op maandag 28 september van 14 tot 18 uur. In Marke kunnen plantjes worden afgehaald, thuis bij een vrijwilligster van het eerste uur in de Preshoekstraat 119: op woensdag 23 september van 9 tot 20 uur, op donderdag 24 september van 9 tot 20 uur en op vrijdag 25 september van 9 tot 20 uur. In Aalbeke kunnen azalea’s worden afgehaald in het OC op Aalbekeplaats: op zaterdag 26 september van 9.30 tot 20 uur.