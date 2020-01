Verkoop binnen het uur je wagen op nieuw online platform: “We betalen meteen” Pas week na opstart Koop Mijn Auto staat teller al op twaalf voertuigen Peter Lanssens

14 januari 2020

12u47 0 Kortrijk Online platformen om wagens te verkopen zijn niet nieuw. Maar de pas gelanceerde site Koop Mijn Auto komt wel heel straf uit de hoek. “Wie zijn auto erg snel kwijt wil, regelt dat op onze site binnen het uur. We betalen meteen een correcte handelsprijs”, zegt initiatiefnemer Pouria Hashemian.

De nieuwe site Koop Mijn Auto is niet de zoveelste autoscout. Je verkoopt je wagen rechtstreeks aan Quality Auto. “En bij ons krijg je niet eerst een (vaak te hoge) schatting van de prijs, we geven meteen een correcte handelsprijs”, zegt Pouria Hashemian (33) uit Lendelede. “Hoe we garanderen dat onze prijs juist is? Dat is een kwestie van vertrouwen. Want we hebben wel degelijk àlle kennis in huis. Quality Auto, vroeger in de Gentseweg in Desselgem en sinds januari 2018 in de Ringlaan in Heule gelegen, bestaat ondertussen tien jaar. We verkopen nieuwe en jonge tweedehandswagens en hebben een garage voor onderhoud en herstellingen. We hebben duizend klanten, tot in Antwerpen, Brussel en Noord-Frankrijk. We hebben veel bedrijven in portefeuille.”

Verkopers moeten wel realistische verwachtingen hebben. We zijn geen bank. We kopen aan juiste handelsprijzen. En we willen er ook zelf aan verdienen. Zaakvoerder Pouria Hashemian

Eenvoudig

Koop mijn auto werkt eenvoudig. Je kiest eerst je merk en model en vult dan kleur, jaar, brandstof en kilometerstand in. Vervolgens stuur je deftige foto’s van interieur en exterieur door, te uploaden via smartphone. Daarna vul je je gegevens in, opmerkingen zoals over mogelijke schade, extra details zoals welke opties je wagen heeft en eventueel een vraagprijs. “Wie echt erg snel van zijn wagen af wil, kan binnen het uur zijn prijs krijgen”, vertelt Pouria Hashemian. “We doen de betaling meteen, met een cheque of een overschrijving die we hier ter plaatse bij Quality Auto direct uitvoeren. Verkopers moeten wel realistische verwachtingen hebben. We zijn geen bank. We kopen aan juiste handelsprijzen, want we moeten natuurlijk ook zelf aan die auto’s verdienen.”

We zijn geen handelaar in oud ijzer. Het moeten interessante tweedehands wagens zijn. Zaakvoerder Pouria Hashemian

Geen oud ijzer

“We zijn geen handelaar in oud ijzer. Het moeten interessante tweedehands wagens zijn. Veel mensen verkopen hun wagen aan een particulier, bijvoorbeeld via sociale media. Maar dat heeft nadelen. Het duurt soms weken voor je je wagen van de hand kan doen, je moet je prijs laten zakken, je weet niet goed of kandidaat-kopers te vertrouwen zijn enzovoort. Met Koop Mijn Auto heb je dat niet, het is heel makkelijk werken. Zo kan het ook voor bedrijven handig zijn. Een bedrijf heeft geen baat bij een wagen die op een parking stil staat en geld kost, nadat bijvoorbeeld een werknemer aan de deur is gezet. Een bedrijf wil zo snel mogelijk van zo’n wagen verlost zijn.”

Passie

Quality Auto kocht dankzij aanmeldingen op Koop Mijn Auto na een week al twaalf wagens zoals een BMW 1 Cabrio, Audi A5, Fiat 500, Nissan Note en VW Polo. “We zetten die auto’s helemaal in orde en verkopen ze opnieuw, via ons netwerk”, zegt Pouria Hashemian. “Het is een passie. Ik ben van nul begonnen en heb Quality Auto beetje bij beetje opgebouwd”, aldus Pouria Hashemian, die uit Iran afkomstig is. Quality Auto is vooral gespecialiseerd in de merken Audi, BMW, Mercedes-Benz en Porsche. Info: www.koopmijnauto.be of op de gelijknamige Facebookpagina: klik hier. Info staat ook op www.qualityauto.be.