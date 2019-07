Verkoeling nodig? Er staat een zwembad in het winkelwandelgebied Peter Lanssens

25 juli 2019

14u26 0

Mensen die dringend willen afkoelen en geen zin hebben om te betalen voor de openluchtbaden van Lago in de Abdijkaai en op Weide, kunnen ook gewoon naar het winkelwandelgebied. Waar aan Louis’ Tattoo Boutique in de Steenpoort een opblaasbaar zwembad staat. Bescheiden, maar net groot genoeg om er even in te liggen of op zijn minst de voetjes in af te koelen. “Iedereen die het te warm heeft, jullie zijn allemaal welkom in ons zwembad”, zegt tattoo-artiest Louis Gürke. “We laten het hier tot na de hittegolf staan. En wie dorst heeft, kan rechtover onze deur naar bar-mannenmodezaak Vestiaire op de Grote Kring.”