Verkiezing nieuwe Kortrijkse belleman of -vrouw uitgesteld: “Voor onbepaalde duur” Peter Lanssens

05 augustus 2020

08u53 0 Kortrijk Kortrijk zoekt zoals bekend een nieuwe belleman of -vrouw . Om de geest van Peter Caesens (57) verder te laten leven. De eerste belleman van Groot-Kortrijk kwam begin maart om het leven tijdens een nachtelijke brand in zijn woning. De bedoeling was om de finalisten begin september voor te stellen op de Rollofeesten in Rollegem. Maar die planning kan niet verder gevolgd worden.

Want de Rollofeesten zijn geannuleerd. Omdat het in tijden van strenge coronamaatregelen niet rendabel en veilig is om het volksfeest te organiseren in de deelgemeente van Kortrijk. Dat heeft ook zijn gevolgen voor de verkiezing van een nieuwe belleman of -vrouw, zo blijkt. “We stellen alles voor onbepaalde duur uit”, laat schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) via mail weten. Peter Caesens, die een kleine twintig jaar belleman was, zal dus niet meteen opgevolgd worden. Een belleman of -vrouw spreekt als stadsomroeper mensen krachtig toe op plechtigheden en evenementen. Veel van die evenementen zijn er momenteel niet, in tijden van corona…