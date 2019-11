Verkeerde geslagen: man moet voorwaarden volgen om uit cel te blijven LSI

13 november 2019

14u07

Bron: LSI 1 Kortrijk Een 44-jarige man uit Kortrijk moet zich aan enkele voorwaarden houden als hij een celstraf van zes maanden niet wil uitzitten. Dat besliste de correctionele rechtbank in Kortrijk. Hij moet ook een boete van 1.600 euro en een schadevergoeding van 1.120 euro betalen.

Op 29 mei 2019 verliet een licht mentaal gehandicapte fietser na vrijwilligerswerk het Kortrijkse stadhuis. In de Papestraat kreeg hij uit het niets klappen van Jurgen V., die er met zijn vriendin, een transgender, wandelde. Het slachtoffer liet zijn fiets vallen en zette het op een lopen. V. bleef hem tot in de Beheerstraat achtervolgen en diende hem nog enkele rake klappen toe. “Even voordien hadden drie jongeren kwetsende opmerkingen over mijn vriendin gemaakt. Ik dacht dat het slachtoffer daar bijhoorde. Maar dat bleek niet het geval, de verkeerde kreeg klappen”, klonk het voor de rechter. V. kampt met een agressieprobleem en liep al verschillende veroordelingen voor slagen en verwondingen op. Hij moet daar van de rechter aan werken.