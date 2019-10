Vergeet paintballen: in Kortrijk kan je nu ook zombies en robots afknallen met vrienden Joyce Mesdag

30 oktober 2019

17u30 1 Kortrijk Na Antwerpen, Hasselt en Gent kan je nu ook in Kortrijk games in virtual reality spelen. Vergeet paintball, voortaan kan je samen met je vrienden of collega’s levensechte zombies en aliens afknallen in The Park in de Meersstraat. “We werken samen met studenten van Howest om onze games nóg beter te maken”, zegt Philippe de Schutter, ceo van The Park.

Om te spelen draag je een VR-bril, een geweer en een bijhorende rugzak met een laptop in. Alles heeft sensoren, en die sturen de bewegingen die je maakt naar camera’s die rondom hangen. Van zodra je de VR-bril opzet, kom je in een compleet andere wereld terecht. “We hebben op dit moment drie spellen”, zegt Philippe de Schutter, ceo van The Park. “Je kan kiezen voor het ‘zombieshooten’, waarbij je samen met je teamgenoten zombies en andere schrikwekkende wezens probeert te verslaan. Daarnaast hebben we ook de ‘nanoclash’ waarbij je het tegen een leger robots moet opnemen, en tot slot hebben we ook het spel De Dag, gebaseerd op de gelijknamige tv-reeks (over een gijzeling in een bankkantoor- nvr.).”

Alle leeftijden

Van 12 jaar tot 85 jaar: iedereen kan in principe meespelen. “40 procent van de deelnemers zijn vrouwen”, zegt Philippe de Schutter. “Misschien kan je dat verrassend vinden. Maar we merken dat zij het sterkst onder de indruk zijn van die beleving, van hoe levensecht het allemaal is.” De gemiddelde leeftijd van klanten van The Park is 30 jaar, en het voorbije anderhalf jaar - sinds de oprichting van het bedrijf - kwamen al meer dan 60.000 mensen een spelletje spelen in de verschillende vestigingen van The Park.”

Howest

Na Antwerpen, Hasselt en Gent kiest The Park met Kortrijk voor een iets kleinere stad. Hoe dat komt? “We werken nauw samen met hogeschool Howest”, vertelt Philippe de Schutter. “De richting Digital Arts en Entertainment heeft hier zijn stek, en dat was voor ons wel heel interessant. Studenten zullen hier helpen bij de verdere ontwikkeling van onze spellen.”

Kansen

Howestdirecteur Lode de Geyter is enthousiast over de samenwerking met The Park. “We zien hier een heel belangrijke meerwaarde in”, zegt De Geyter “Hier kunnen de studenten van onze richting Digital Arts en Entertainment echt de theorie in de praktijk omzetten, en de nieuwste technologieën uittesten. Jeugdig talent krijgt hier mooie kansen, en dat zien we graag.” De studenten zullen helpen om de positiebepaling van de spelers nog te verscherpen. Met andere woorden: meer sensoren op meer plaatsen voorzien, zodat de beweging van de speler nog juister wordt weergegeven in de virtuele omgeving. “Maar er zijn zeker nog meer mogelijkheden voor onze studenten. Ik denk bijvoorbeeld aan spellen ontwikkelen waarbij sport meer aan bod komt, en waarbij reflexen, hartslag en ademhaling gemeten worden.”

Studente Celine Lauwaert ziet het he-le-maal zitten. “Ik zit nu in mijn tweede jaar. Het is niet omdat ik zelf bezig ben met DAE dat ik minder onder de indruk ben van het spel. Integendeel, ik weet hoe moeilijk is om zulke VR’s te maken. Dus kan ik zeggen dat er hier toch wel mooie dingen zijn gerealiseerd.”