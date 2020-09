Vergeet de trambus, CD&V pleit voor bewegend voetpad naar Hoog Kortrijk Peter Lanssens

23 september 2020

07u41 4 Kortrijk Er zal voor 2024 geen trambus rijden – misschien wel nooit – tussen de achterkant van het station en Hoog Kortrijk . Dat raakte eerder bekend. CD&V stelt daarom namens ondervoorzitter Yann Mertens voor om de haalbaarheid van een ‘moving walkway’ te onderzoeken. Dat is een bewegend voetpad of rolpad. “In Hongkong worden zo al veel straten met elkaar verbonden”, zegt Mertens.

De oppositiepartij denkt dat een bewegend voetpad een oplossing kan zijn voor een ‘snelle verbinding’ tussen het stadscentrum en Hoog Kortrijk. Het wellicht snelst bewegende rolpad van de wereld is de ThyssenKrupp Express Walkway in de luchthaven van Toronto (zie filmpje hieronder). Het haalt een topsnelheid van 7 kilometer per uur. Een gewone ‘moving walkway’ haalt gemiddeld zo’n 3,6 kilometer per uur.

“Bewegende voetpaden, voor het eerst door de Amerikaanse uitvinder Thomas Edison voorgesteld op de Wereldtentoonstelling in Parijs in 1900, beginnen niet enkel op luchthavens meer en meer ingang te vinden”, stelt Yann Mertens in een mededeling. “Zo worden in Hongkong veel straten op die manier met elkaar verbonden. Ook in Europa zijn er mooie voorbeelden, zoals in de Spaanse steden Santander, Basauri en Vitoria en in de Schotse stad Glasgow. In Glasgow werd bewust voor een ‘moving walkway’ gekozen omdat het veel goedkoper bleek dan een tram of trein. Omdat er nog steeds geen concreet voorstel is voor een snelle verbinding tussen het stadscentrum, Hoog Kortrijk en ook het bedrijvenpark Evolis, kan dit een oplossing zijn”, besluit Yann Mertens.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De afstand tussen de achterkant van het station in de Tacklaan en de hogeschool Vives in de Doorniksesteenweg op Hoog Kortrijk is 2,6 kilometer. Laat daar een ‘high speed moving walkway’ op los en je bent snel een klein half uur onderweg. “Het idee van een bewegend voetpad is op zich interessant, maar wij kiezen voluit voor de trambus”, reageert schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “De essentie is dat er een snélle verbinding moet komen naar Hoog Kortrijk. Hoe een bewegend voetpad een alternatief kan zijn als hoogwaardig openbaar vervoer, ontgaat me een beetje. De door CD&V aangehaalde voorbeelden in het buitenland zijn ook vaak locaties met grote hoogteverschillen, wat hier het geval niet is. We willen ook nog genoeg ruimte hebben voor brede en aangename voetpaden en groen (in de Doorniksewijk, red.) en een veilig alternatief voor fietsers (fietsas tussen de Bloemistenstraat en het terrein van het gewezen ziekenhuis Maria’s Voorzienigheid, red.).”

Nog een voorstel van CD&V: maak van de Doorniksestraat een boulevard tussen de Grote Markt en de Doorniksetunnel. Met eenrichtingsverkeer, waardoor fietsers, openbaar vervoer en auto’s elk hun plaats krijgen. Andere wegen moeten volgens CD&V duidelijke en uitgesproken uitvalswegen worden, waardoor een goede bereikbaarheid van elk stadsdeel verzekerd blijft. CD&V pleit verder voor extra investeringen in ‘snel elektrisch fiets- of step verkeer’. CD&V vindt naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit dat Kortrijk als centrumstad ook op het vlak van verkeerscirculatie een voortrekker moet zijn.

Schepen Axel Weydts (sp.a): “Wat de verkeerscirculatie betreft, vinden we participatie zeer belangrijk. We gaan geen nieuwe circulatie invoeren zonder gesprekken aan te gaan met bewoners, handelaars en andere belanghebbenden. We starten straks het proces voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Daarin zal veel ruimte zijn voor inspraak. We willen geen voorafnames doen.”