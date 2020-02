Vergeet “bij ons is het élke dag valentijn”, dit willen vrouwen écht doen Joyce Mesdag

04 februari 2020

14u31 0 Kortrijk “Bij ons is het alle dagen Valentijn.” Mannen gebruiken het zinnetje graag om niet mee te moeten doen aan de klassieke dag der geliefden. We vroegen aan een aantal dames hoe hun ideale Valentijnsdag eruit zou zien. Samen gezellig gaan eten is het antwoord bij uitstek. Heren, als jullie inspiratie willen opdoen waar jullie naartoe kunnen, hieronder vinden jullie enkele suggesties.

Sofie (29), grafisch vormgeefster: “Ik hoef geen bloemen of een ander cadeautje, ik doe het liefst van al een leuke uitstap. Een dagje naar zee is voor mij altijd een topper. Maar een initiatie golf of minigolf bij Approach Golf in Knokke (Prins Filiplaan 1, 8300 Knokke-Heist, info: www.approachgolfknokke.be) lijkt me ook wel wat. Het liefst sluit ik de dag af met een etentje in Orange in Moorsele (Salinusstraat 19, www.eetcafe-orange.be) of in Den Herder in Kuurne (Rijksweg 13, info: www.denherder.be).”

Nele (36), marketing manager: “Het liefst van al maak ik er een dagje van. Starten met een ontbijt aan huis lijkt me zalig. At Your Service in Waregem (info: at-your-service.eu) is wat dat betreft een aanrader. Ik hou van wandelen, in onze regio is Bergelen in Gullegem wel een mooie plek om dat te doen. Je kan er genieten van een pannenkoek in de brasserie daar: gigantisch groot en superlekker. Mijn favoriet restaurant is de Hula in Heule (Wittestraat 2, meer info: www.hula.be), lekker culinair maar toch niet té speciaal en betaalbaar. Het hoeft voor mij ook niet op valentijn te zijn.”

Saskia (43), logistiek medewerker:

“Een saunabezoek en een etentje is wat mij betreft het ideale scenario. Body & Nature in Avelgem (Knobbelstraat 72, meer info: www.bodyandnature.be) lijkt me wel tof om te doen: dat is een saunabezoek mét overnachting. Mijn favoriete restaurants zijn De Bolle in Zwevegem (Kortrijkstraat 92, info: www.bistrodebolle.be) en Track 75 in Harelbeke (Stationsplein 1a, www.track75.be). We willen ook al een tijdje in Vol-Ver in Marke (Watervalstraat 23, www.vol-ver.be) geraken, maar het komt er niet van. Mijn vriend is een goeie kok, als hij voor me kookt kan ik dat ook altijd heel erg appreciëren.”

Stefanie (31), kleuterleidster:

“Ik ben dol op chocolade, mijn topdate is een bezoekje aan Het Smaaktafereel (Keiberg 75, www.hetsmaaktafereel.be) in Moen. De moelleux van chocolade daar is overheerlijk. En ik zou graag nog een doosje pralines cadeau krijgen. Ik ga wel graag eens naar de cinema, maar als date vind ik dat toch wat saai. Je kan amper met elkaar praten.”

Daphne (34), onderwijzeres:

“Voor mij mag dat echt de cliché-valentijn zijn. Met een lief kaartje zou ik al smelten. Maar dat hoeft mijn man niet te weten, hé. Als het iets pikanter mag zijn, dan kan je me altijd plezieren met een leuk lingeriesetje. Als het met een beperkt budget moet, dan ben ik ook al blij wanneer mijn man voor me kookt en heel veel kaarsjes aansteekt in huis. Als we buitenshuis gaan: brasserie St. Medard (Deken Zegerplein 1, www.st-medard.be) in Kortrijk, Wijnbar Ernest ( Grote Markt 47) in Kortrijk, en Maona (Lange-Steenstraat 23) zijn mijn favoriete adresjes. Waar je me géén plezier kan mee doen? Een bon voor huishoudapparaten.”

Gudrun (37), luchthavenmedewerker:

“Voor mij hoeft valentijn niet gevierd te worden. Maar als je me dan toch een plezier wil doen, dan liefst met een actieve date: ontsnappen uit een escape room, skiën of skydiven in Ice Mountain (Rue des Rubaniers in Comines-Warneton, www.ice-mountain.com), duiken in de duiktank van Transfo (www.duiktank.be, Blokellestraat 113b in Zwevegem) een spelletje VR-play, enz. Mijn favoriete restaurant is Chalet Gruyere in Menen (Galgestraat 30, info: chaletgruyere.be). Supergezellig adresje voor kaasfondue: een chalet interieur uit de bergen, met skilatten en koebellen tegen de muur, tirolermuziek en de kaas komt recht uit Zwitserland.”

Magda (58), ambtenaar burgerlijke stand:

“Wij gaan met onze beste vrienden uiteten, dit jaar is dat de Griek Sirtaki (Langestraat 54, meer info: www.syrtaki-bl.be in Blankenberge). We kiezen altijd voor een restaurant waar de sfeer en inrichting romantisch is. Daarna gaan we nog gezellig samen naar ons danscafé De Metro (Kerkstraat 157) in Blankenberge.”

Saskia (27), gezondheidswerker:

“Ik heb een aantal aanraders waar mijn man me altijd mee naartoe mag nemen: Da Franco (Grote Markt 9-10, www.dafranco.be) in Kortrijk, de Hofnar in Gullegem (Koningin Fabiolastraat 26, info op www.hofnargullegem.be) en de Heeren van Groeninge (Groeningestraat 36, meer info: www.heerenvangroeninghe.be), Balthazar (Paleisstraat 20, balthazar-kortrijk.be) en Funky Food (Stationsstraat 9/A, www.funkyfood.be), allemaal in Kortrijk. Voor ontbijt hou ik wel van de Koekedoze (Gullegemsestraat 34, info: www.dekoekedoze.be) in Heule.”

Patricia (58), zelfstandige bakkersvrouw:

“Ik ben dit jaar 35 jaar getrouwd, dus het mag wel iets meer zijn voor mij dit jaar. Ik zou graag eens naar de Marcus in Deerlijk (Kleine Klijtstraat 30, www.restaurantmarcus.be) gaan eten. Ik hou er wel van om gezellig samen ontspannen te gaan eten en te genieten van een lekker glaasje erbij. We hebben allebei een drukke agenda, dus van zodra we al even tijd kunnen maken om samen te gaan eten, ben ik al heel blij. Met een bon voor de schoonheidsspecialiste kan mijn man me altijd een extra plezier doen.”