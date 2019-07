Verfrissing nodig? In Texture is het áltijd koud Peter Lanssens

23 juli 2019

17u33 6 Kortrijk Het team van Texture aan de Noordbrug in Kortrijk laat op Facebook weten dat het in het museum over Leie en vlas altijd koud is. Zelfs nu er donderdag temperaturen tot 40 graden worden verwacht.

Hoe het komt dat het in het vlasmuseum lekker fris blijft? In het gebouw zijn er overal vlasspaanplaten verwerkt. “En vooral in de zomer zijn we daar heel dankbaar voor”, vertelt het team van Texture. “Vlasvezels isoleren supergoed. De temperatuurdemping (de tijd die warmte nodig heeft om door de isolatie te komen, red.) is 4 keer zo hoog als bij klassieke isolatiematerialen. In mensentaal? Met vlasisolatie heb je in de zomer minder snel last van oververhitting. Vlas is zomerkoel en winterwarm. Je wil niet puffen, blazen en zweten? Kom naar Texture, het is hier fris. En ondertussen steek je heel wat over het vlasplantje op, dat meer in zijn mars heeft dan je op het eerste zicht zou vermoeden. En na je bezoek aan Texture kan je op het museumplein genieten van een fris drankje en/of een lekker ijsje van Kaffee Damast.” Info: www.texturekortrijk.be.