Verfachtige vloeistof verspreidt zich op kanaal Bossuit-Kortrijk VHS

01 oktober 2020

18u31 0 Kortrijk Zowel woensdag als donderdag is de brandweer uitgerukt voor een vervuiling op het wateroppervlak van het kanaal Bossuit-Kortrijk, in het centrum van de stad. Stalen moeten duidelijk maken wat de verfachtige vloeistof precies is en of ze schadelijk is voor het milieu.

Een witachtige vloeistof verspreidde zich vlak bij de Vlaanderenkaai in de richting van de Leie. Woensdag was dat ook al het geval, in de buurt van een schip dat aangemeerd lag aan de Spinnerijkaai. Toen werd een staal genomen om na te gaan over welke substantie het precies gaat. Daar is voorlopig nog geen duidelijkheid over. De vervuiling zou worden afgedamd om verdere verspreiding tegen te gaan. Er wordt ook gezocht naar de oorzaak van de vervuiling. Als de verfachtige vloeistof schadelijk blijkt, zullen de nodige maatregelen genomen worden.