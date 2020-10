Verenigingen krijgen eenmalig gratis plaats op Lokaalmarkt: “Om hen duwtje in de rug te geven” Peter Lanssens

02 oktober 2020

16u05 0 Kortrijk Lokaalmarkt Heule geeft in oktober en november een gratis plaatsje aan lokale verenigingen, om hen tijdens de coronacrisis een duwtje in de rug te geven. Ze mogen concreet met een standje reclame maken voor hun werking.

Lokaalmarkt, een versmarkt met bar en kinderatelier, vind je elke zaterdag van 9 tot 12 uur in de fabrieksloods Muster in de Stijn Streuvelslaan. “Heel wat mensen krijgen het door de coronacrisis zwaar te verduren, maar ook het verenigingsleven heeft het niet makkelijk”, zegt Olivier Marescaux van Lokaalmarkt Heule. “Fuiven, eetfestijnen en andere evenementen, die een aardig centje voor de kas opbrengen, konden niet plaatsvinden. We zijn trouwens zelf nog niet zeker of we zoals vorig jaar een ‘goededoelenmarkt’ kunnen houden in het kader van De Warmste Week. We willen de lokale verenigingen daarom nu al helpen door hen in oktober of november een gratis plekje op Lokaalmarkt aan te bieden. Zo kunnen jeugdverenigingen en anderen dit najaar een voormiddag een kraam inpalmen. Om er helemaal coronaproof zelfgemaakte koekjes, gebak, soep of ander lekkers te koop aan te bieden. Wat ze erbij krijgen, zijn onze klanten met een groot hart”, aldus Olivier Marescaux.

Wie interesse heeft: tel. 0468/28.92.71 of lokaalmarktheule@hotmail.com.