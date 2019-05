Verdediging Luc Vanden Bussche: “nooit beredeneerd plan, met 2,5 promille in het bloed” Lieven Samyn

23 mei 2019

15u39 0 Kortrijk De verdediging van Luc Vanden Bussche (64) uit Kortrijk, die voor het Brugse hof van assisen terecht staat voor de moord op zijn partner Alia Belromari (56) in de nacht van 27 op 28 mei 2017, heeft donderdag de kwalificatie doodslag bekend maar moord betwist. “Er was geen beredeneerd plan vooraf”, aldus zijn advocaat Hans Beerlandt.

Luc werd nogmaals getypeerd als een harde, goede, joviale werker, een kalme en zachtaardige man die “nooit geen vlieg zou kwaad doen”. Met een blanco strafregister. “Hij is dus geen koele, beredeneerde moordenaar”, aldus Beerlandt. “Wel vriendelijk en behulpzaam. Hij heeft de wurging in een emotionele opwelling gepleegd omdat Alia dreigde het contact met zijn ex en dochtertje af te sluiten. Maar hij had geen beredeneerd plan vooraf, heeft geen doodsbedreigingen geuit, geen moordwapen klaargelegd. Pas achteraf schreef hij een briefje met het scenario van de moord. Dat hij het lichaam na de wurging nog opensneed en haar hart uithaalde, is geen extra argument om aan te tonen dat er voorbedachtheid was. Luc dacht dat ze wél al dood was. Hij heeft nooit beseft met wat hij bezig was, met een alcoholpercentage van 2,5 promille. Door de vele drank van de voorbije jaren was zijn geheugen al serieus verminderd, zijn korte termijngeheugen slecht. Wie heeft na een nachtje serieus doorzakken geen gaten in zijn geheugen gehad?”

Enig seksueel motief bleef Vanden Bussche ontkennen. “Denk je nu echt dat hij nog zin had in, laat staan in staat was om seks te hebben?”, vroeg Beerlandt zich af. “Verhaaltjes over 24 uren porno kijken, seks in ruil voor een waterkoker,… zijn geen waarheden maar blijven verhaaltjes.” Dat Luc Vanden Bussche haar bewust teveel pillen gaf om haar te verdoven, bleef hij ook ontkennen.

Dat Alia in de jaren samen met Luc Vanden Bussche regelmatig gevraagd zou hebben om haar open te snijden en haar hart uit te halen, vond Hans Beerlandt niet zo ongeloofwaardig. “Alia had een voorliefde voor Egypte. In Egypte sneden ze de lichamen van belangrijke figuren open om de ingewanden uit te halen. En Toetanchamon is zonder hart begraven omdat het bij een ongeval met een strijdwagen was geplet. Zomaar uit de lucht gegrepen is zijn uitleg dus niet.” Over fouten of gebreken bij Alia wou de verdediging bewust en uit respect niet ingaan.