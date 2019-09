Verbod op peuken op de grond in Kortrijk: GAS-vaststellers betrappen 25 overtreders in een week Vooral overtredingen in stationsbuurt en Sionstraat aan winkelcentrum K Peter Lanssens

14 september 2019

07u47 0 Kortrijk Wie een peuk op de grond gooit in Kortrijk en deelgemeenten, riskeert vanaf deze maand een GAS-boete van 25 tot 55 euro. Omdat peuken zoals nu wel bekend slecht zijn voor het milieu. “De negentien GAS-vaststellers controleren sinds vorige vrijdag op volle kracht”, zegt schepen van Nette Stad Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Ze hebben zo in een week tijd 25 overtreders betrapt. We maken er dus wel degelijk echt werk van, voor wie er nog mocht aan twijfelen.”

Overtreders moeten hun eID tonen. Zodat de GAS-vaststellers hun identiteit kunnen noteren en doorgeven aan de sanctionerend ambtenaar van de GAS-dienst. Het boetetarief van 25 tot 55 euro hangt af van de omstandigheden en het gedrag van de betrokkene. “Overtreders die het niet pikken en hun ongenoegen tonen zijn tot nu toe de uitzondering”, vertelt Ruth Vandenberghe. “Ze beloven meestal meteen om het nooit meer te doen. En zijn op de hoogte van onze aanpak. Sommigen denken dat we het niet zo serieus nemen. Maar dat doen we dus wel.”

Overtreders die onze aanpak niet pikken en hun ongenoegen tonen, zijn tot nu toe de uitzondering. Ze beloven meestal om het nooit meer te doen. Schepen Ruth Vandenberghe

Vanaf oktober nog meer controles

De eerste week werden vooral in de stationsbuurt en in de Sionstraat overtreders betrapt. De Sionstraat aan winkelcentrum K in Kortrijk verbindt de Wijngaardstraat met de Steenpoort. “De negentien GAS-vaststellers controleren de komende weken met man en macht verder, op tal van plaatsen”, waarschuwt Ruth Vandenberghe. “En vanaf oktober steken we nóg een tandje bij. Want nog eens negen stadsmedewerkers stelden zich ondertussen al kandidaat om een opleiding tot GAS-vaststeller te volgen. Later wordt de opleiding nog een keer opengesteld, voor zoveel mogelijk stadsmedewerkers dan. Maar hierover later meer”, aldus Ruth Vandenberghe.

Patrouilles van politie

Wie een peuk op de grond gooit, loopt op ‘hotspots’ het meeste kans om betrapt te worden. Die zijn het Conservatorium- en Schouwburgplein, stationsbuurt, verlaagde Leieboorden, studentenbuurt op ’t Hoge, Kortrijk Weide, aan sportcentrum Lange Munte, de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat, het winkel-wandelgebied, de Vlasmarkt, Buda Beach, de IJzerkaai, de omgeving van ontmoetingscentra en de kernen van deelgemeenten. De GAS-vaststellers werken tot 19 uur. Toch wordt er ook later ’s avonds en ’s nachts én op andere plaatsen in Groot-Kortrijk gecontroleerd. Want de politie houdt tijdens patrouilles voortaan ook rokers extra in de gaten.

Beroep aantekenen

Nog een gouden tip voor wie toch in de fout gaat: doe niet brutaal tegen de GAS-vaststellers en begin niet te schelden. Soms wordt er geen GAS-boete gegeven, voor wie meteen berouw toont door de peuk op te rapen en alsnog bijvoorbeeld in een asbak te gooien. Dan kan die persoon ook een alternatieve sanctie krijgen, zoals helpen tijdens een peukenraapactie. Het hangt van de inschatting van de sanctionerend ambtenaar af. Wie niet akkoord is met de straf of de GAS-boete, kan trouwens altijd in beroep gaan. Meer info hierover: klik hier.