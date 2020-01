Velofollies lokt 40.000 fietsfans: populariteit van e-bikes blijft toenemen Peter Lanssens

19 januari 2020

13u34 0 Kortrijk Velofollies snelt richting 40.000 fietsfans, in Kortrijk Xpo van afgelopen vrijdag tot en met zondag. De populariteit van elektrisch ondersteunde fietsen blijft toenemen en de belangstelling in speed pedelecs groeit. Vorig jaar was een goed jaar voor de fietsmarkt in ons land. “Er werden zo’n 470.000 fietsen verkocht”, zegt Lieven Bisschop van fietsonderdelenfabrikant Shimano.

De helft van de verkochte fietsen zijn elektrisch ondersteund. Waaronder een klein maar stijgend aandeel van 3 procent speed pedelecs of e-bikes tot 45 kilometer per uur. “De Belgische omzetcijfers van de fietsmarkt zitten in de lift. Mede door het aandeel speed pedelecs en hun hogere gemiddelde verkoopprijs. Maar de Belgische fietser is bereid om meer te betalen voor een betere kwaliteit”, weet Guy Crab van sectorfederatie Traxio.

Leasen

Eén van de aanwezige merken op Velofollies is Stromer. De speedbikefabrikant zet er vooral de ST2 concept bike in de kijker. Een speedelec met riemaandrijving, die in het najaar op de markt komt. “Een riemaandrijving in kunststof vraagt minder onderhoud dan een ketting, waar meer slijtage op zit. Een riemaandrijving gaat tot 20.000 kilometer mee”, zegt verkoper Stijn Ennekens. De ST2 concept bike, in een aluminium frame, kost maximum 6.000 euro. “Velofollies is een enorme troef, de mensen komen niet om te kijken naar deze beurs, maar om te kopen”, vervolgt Stijn Ennekens. “Steeds meer mensen leasen een speed pedelec, via hun werkgever. In 2019 zijn in België 3.900 speed pedelecs van Stromer op nummerplaat gezet, waarvan 40 procent via leasing.”

E-bike testparcours

Nog een opmerkelijke trend: “Zo’n twee derde van de verkochte fietsen in ons land zijn damesfietsen of fietsen met een lage instap. Te wijten aan het stijgend aantal e-bike gebruikers boven de 40 en 50 jaar”, zegt Velofollies-organisator Pieter Desmet. “De mensen komen al van ’s morgens vroeg naar onze beurs en maken er een dagje van. Ruim 40.000 bezoekers is het maximum behapbare, meer kan Velofollies niet aan. De exposanten leverden prachtig werk met hun standen af, er is fors in geïnvesteerd. Ons uitgebreid e-bike testparcours krijgt gigantisch veel belangstelling. De mensen staan aan te schuiven om tot zes verschillende e-bikes uit te proberen. Ze willen de e-bikes eerst goed aanvoelen, vooraleer te beslissen welk model ze precies kopen”, aldus Pieter Desmet.

Wie Velofollies wil bezoeken: de beurs is zondag nog tot 18 uur open in Xpo. Info over het programma en de prijzen van de tickets: www.velofollies.be.