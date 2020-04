Veiligheidsraad brengt -op heropening winkels na- weinig duidelijkheid: ‘Maar we geven niet op, als het mág, komt zomerbar Azuro er!’ Joyce Mesdag

25 april 2020

12u40 0 Kortrijk Voor handelszaken is er eindelijk duidelijkheid, na de veiligheidsraad gisteren. Alle winkels mogen opnieuw open vanaf 11 mei. “Alleen jammer dat we net moederdag missen”, zegt Unizo voorzitter Ann Coussement. Voor horeca-uitbaters, feestzaalhouders en organisatoren van zomerbars en kleinschalige evenementen blijft het echter frustrerend onduidelijk. “Er mag zeker niets voor 8 juni, maar wanneer dan wel?”, klinkt het.

Heel wat ondernemers en handelaars volgden de persconferentie na de veiligheidsraad gisterenavond van op het puntje van hun stoel. Voor winkeliers kwam er goed nieuws, zij mogen vanaf 11 mei weer de deuren openen. “Het gevoel dat handelaars daarbij krijgen, is dubbel”, zegt Ann Coussement, voorzitster van Unizo Kortrijk. “Iedereen had gehoopt dat het ook 4 mei zou worden, zodat we de aanloop naar moederdag nog zouden kunnen meepikken. Maar dat is dus niet het geval. Langs de andere kant: er is wel opluchting dat er eindelijk een datum is.”

Het worden drukke dagen voor de handelaars in onze regio, om hun winkel ‘coronaproof’ te krijgen tegen de opening. “Al merken we wel dat vele handelaars daar al een tijdje over aan het nadenken zijn”, zegt Coussement. “Via onze ondernemerslijn krijgen we veel vragen binnen over hoe ze dat het best aanpakken, en velen van hen hebben intussen al een soort van actieplan opgesteld.”

Dominique Desmeytere van winkelcentrum K laat weten dat er momenteel een plan van aanpak wordt voorbereid en ter goedkeuring wordt afgetoetst met andere shoppingcentra, met eigenaars, met overheden en met handelaars. “Een delicate evenwichtsoefening.”

Kappers en schoonheidsverzorgers maken zich sterk dat zij misschien na 18 mei kunnen starten, maar zeker is dat nog niet. En horeca-uitbaters, die raakten gisteren niet wijzer. Zeker niet vóór 8 juni. Ook de organisatoren van talrijke kleinschalige evenementen, concerten, optredens en festivalletjes raakten gisterenavond geen jota wijzer.

“Heel frustrerend”, zegt Dieter De Clercq, zaakvoerder van restaurant Split, café 56 en organisator van zomerbar Azuro. “We hadden echt gehoopt dat we antwoorden zouden krijgen over wat zou kunnen en wat niet, maar er kwam echt niets. We wachten met de opbouw van zomerbar Azuro, die ‘normaal’ op 15 mei zou open gaan. Maar we geven niet op: áls het mag, dan dan komt Azuro er. Ook al is het dan voor een kortere periode, en met een iets kleiner budget. Zonder in te boeten aan kwaliteit uiteraard.” Ook voor zijn andere zaken is het dus nog koffiedik kijken. “Voor Split lijkt die social distancing bewaren wel nog min of meer realistisch, maar voor een danscafé als dat van ons, weet ik niet zo goed hoe dat zou lukken…”

De uitbaters van feestzalen tasten ook nog helemaal in het duister. “Over cafés en bars werd gezegd dat ze na 8 juni zouden bekijken wanneer die zouden kunnen heropenen, feestzalen waren amper een voetnoot in het hele verhaal “, zegt Gregory Van Wonterghem van Huis Van Wonterghem. “We weten het dus nog altijd niet waar we aan toe zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem had nochtans aangekondigd dat er voor feestzalen en huwelijken en dergelijke duidelijkheid zou komen, maar dat is dus allesbehalve het geval.”

Het ene feest na het andere wordt intussen opnieuw ingepland op een latere datum. “Gelukkig dat onze klanten begrip tonen. De meesten boeken meteen een nieuwe datum bij ons. Zelfs mensen die bij ons een feest gepland hebben na 8 juni, mogen bij ons een nieuwe datum kiezen. Mocht hun feest toch nog in juni kunnen plaatsvinden, behouden we dan gewoon de originele datum.”

Het zijn heel vreemde tijden bij Van Wonterghem. “Enkel mijn vrouw en ikzelf bemannen de zaak nu. Wij krijgen inderdaad ook die premie van 4000 euro. Voor restaurants is dat misschien wel een goeie ondersteuning, maar voor zaken als die van ons, met zoveel vaste kosten, is dat echt heel weinig.” Maar Van Wonterghem blijft positief. “We laten de moed niet zakken, van zodra het weer mag, gaan we zoals steeds ons uiterste best doen om de feesten van onze klanten onvergetelijk te maken. We kijken er naar uit.”