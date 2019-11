Veiliger fietsen en wandelen in Benelux- en Kennedylaan Peter Lanssens

22 november 2019

15u50 0 Kortrijk Het agentschap wegen en verkeer (AWV) West-Vlaanderen investeerde in een veiliger verbinding tussen de Park & Ride parking in de Kennedylaan en de fiets- en voetgangersdoorsteek naar bedrijvenpark Beneluxpark in de Beneluxlaan, op Hoog Kortrijk.

Er is werk gemaakt van een dubbelrichtingsfietspad en voetpad tussen de bestaande oversteekplaats aan bioscoop Kinepolis en een nieuwe oversteekplaats voor fietsers en voetgangers aan de doorsteek naar het Beneluxpark. Om iedereen er veilig te laten oversteken, is de middenberm in de Beneluxlaan netjes doorgetrokken. De nieuwe infrastructuur op Hoog Kortrijk werd vrijdagnamiddag officieel geopend door AWV-regiomanager Franco Verschueren en schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (sp.a).