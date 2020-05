Veilig naar school: burgemeester en dochtertje Bo tonen in amusant TikTok-filmpje hoe het moet Peter Lanssens

21 mei 2020

10u36 5 Kortrijk Het RHIZO Lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen in Kortrijk heeft woensdag een leuk TikTok-filmpje gedeeld op zijn Facebookpagina. Daarin tonen burgemeester Vincent Van Quickenborne (46) en dochter Bo (4) op een grappige manier hoe je veilig naar school gaat. “De burgemeester geeft het goede voorbeeld”, meldt RHIZO op Facebook.



Q en Bo tonen in het amusante filmpje hoe je correct afstand bewaart en herinneren er aan om vaak handen te ontsmetten en een mondmasker te dragen waar nodig. Niezen en hoesten doe je in de binnenkant van je elleboog. Wie zich ziek voelt, blijft thuis. Bo is pas 4 jaar, maar het pientere meisje beseft best al goed wat de coronacrisis precies betekent.

Het filmpje is gemaakt in het kantoor van de burgemeester in het historisch stadhuis.