Veertigtal corona overtreders voor rechter Alexander Haezebrouck

18 mei 2020

19u23 0 Kortrijk Zo’n veertig personen moesten zich maandagmorgen op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden omdat ze herhaaldelijk de coronamaatregelen aan hun laars lapten. Het ging vooral om het plegen van niet essentiële verplaatsingen en het niet naleven van het samenscholingsverbod. Twee personen spuwden ook, één daarvan deed dat in de richting van agenten.

Een hele voormiddag lang passeerde de ene hardnekkige corona overtreder na de andere voor de rechter maandagmorgen in Kortrijk. Allemaal hadden ze herhaaldelijk enkele maatregelen aan hun laars gelapt. Het ging vooral om mensen die telkens opgemerkt werden op plaatsen waar ze niet hoefden te zijn, met vrienden samen in de auto zaten, of samen rondhingen in parkjes of op bankjes. Bijna altijd stelden ze zich verbaal erg agressief op tegen de agenten. Eén 19-jarige jongeman uit Rekkem spuwde zelfs in de richting van de agenten. Een andere man uit Waregem spuwde zijn bovenbuur in het aangezicht toen ze klaagde over geluidsoverlast. Allemaal riskeren ze celstraffen van enkele maanden en een geldboete. De meeste van hen zien ondertussen hun fout in. “Het was in het begin van de maatregelen en ik zag de ernst van de situatie nog niet in”, zei één jongevrouw tegen de rechter. Eén van de advocaten merkte op dat het vooral mensen zijn die het financieel moeilijk hebben. “Ikzelf heb een woning en een tuin, dat is makkelijker om me aan de maatregelen te houden dan veel van deze mensen", zei advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Sommigen hier hebben zelfs geen kot om in te blijven of leven een erg financieel moeilijk bestaan. Ik heb enorm veel respect voor politie agenten, maar wat in deze periode gebeurd is, is er over." Ze kennen allemaal hun vonnis op 22 juni.