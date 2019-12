Veertiger belooft beterschap na overlast: “Ik drink nog maar vier liter bier per dag” LSI

04 december 2019

19u22

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 41-jarige man die vaak op en rond ’t Plein in Kortrijk rondhangt en er wel vaker voor overlast zorgt, moest zich voor de rechter in Kortrijk verantwoorden. Hij gaf na een discussie een andere man een fikse rammeling. “Maar ik drink maar 4 liter bier per dag meer”, maakte hij aan de rechter zijn goede intenties bekend.

Onder invloed van alcohol ontplofte Leendert V. uit Kortrijk toen hij nog maar eens vaststelde dat een soortgenoot alcohol had gestolen. Hij timmerde de man in elkaar. “Onaanvaardbaar”, vond de openbare aanklager, die er ook op wees dat hij al drie keer eerder was veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen. Ze drong aan op een celstraf van 9 maanden met begeleidende voorwaarden. V. toonde zich bereid die te volgen. “Vroeger dronk ik 12 liter bier per dag, nu maar 4 liter meer”, probeerde hij voor de rechter zijn beste beentje voor te zetten. Vonnis op 8 januari.