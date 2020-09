Veertig man op betoging #WeAreFreedom tegen coronamaatregelen: “Maskers kunnen geen virus tegenhouden” Christophe Maertens

20 september 2020

16u22 1 Kortrijk De onafhankelijke apolitieke beweging #WeAreFreedom hield zondag op de Grote Markt een protestactie tegen de coronamaatregelen. Ze kregen daarbij de steun van klassiek muzikant Sigiswald Kuijken. Er kwam zo’n veertig man op af. “Wij stellen de maatregelen in vraag en eisen het recht om zelf te beslissen wat goed voor ons is”, klonk het bij de actievoerders.

“Corona is helemaal niet zo erg als aanvankelijk werd gezegd”, zegt Lien De Meulemeester, die mee de protestactie organiseert. “Het is duidelijk dat de meeste mensen er geen last van hebben, maar toch blijven de maatregelen doorgaan alsof ons leven in gevaar is. Maskers kunnen trouwens geen virus tegenhouden en toch moet iedereen ze dragen. Dokters en wetenschappers die openlijk kritisch zijn worden gebannen door alle media. Mensen uit heel wat sectoren, zoals het toerisme en de kunst, verliezen hun inkomen en ouderen sterven in eenzaamheid.” WeAreFreedom zegt kritische vragen te blijven stellen. “We ondersteunen artsenbrieven als www.coronamanifest.be en komen op voor ieders recht op verse lucht, dus tegen de mondmaskerplicht. We komen verder op voor vrije meningsuiting en zelfbeschikkingsrecht, zaken waar de oudere generatie zo hard voor gevochten heeft.” De actievoerders kregen de steun van de beroemde klassieke muzikant Sigiswald Kuijken, die samen met zijn vrouw een stukje viool ten beste gaf op het pui van het stadhuis.