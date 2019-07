Veerle Vergote is nieuwe zaakvoerder van Tarterie Joyce Mesdag

15 juli 2019

18u32 4

Achter de toonbank van ontbijt- en koffiehuis Tarterie op de Grote Markt in Kortrijk staat een nieuwe zaakvoerster: Veerle Vergote (41) uit Deerlijk heeft de zaak begin deze maand overgenomen. Ze werkte vroeger op de dienst Stedenbouw van de stad Waregem, maar was op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging. “En ik heb eigenlijk al altijd in de horeca gewerkt, als bijverdienste in het weekend. Ik doe dat heel graag. Toen ik hoorde dat deze zaak over te nemen was, heb ik niet geaarzeld.” Veerle wil de zaak graag op dezelfde manier verder zetten. “Taarten, quiches, we maken alles zelf klaar. Je kan bij ons langs komen om te proeven, maar je kan net zoals vroeger ook nog bestellen. Ook voor dessertbuffetten kan je bij ons nog aankloppen.”