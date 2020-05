Veel winkels blijven dicht op koopzondag, maar een ijsje en de zon, meer hebben mensen niet nodig Joyce Mesdag

17 mei 2020

17u57 0 Kortrijk Kortrijk heeft er een geslaagd eerste ‘koopweekend ‘op zitten. Zaterdag was het beheersbaar druk, en ook zondag zijn veel mensen afgezakt naar het centrum.

Hoewel het mocht, waren maar heel weinig winkels open vandaag. “Volgens mij omdat pas zo laat beslist werd dat we open mochten zijn”, zegt Aadile Al Mhassani van schoenwinkel Meli Melo. “Niet alle winkels hebben dat nog zo snel geregeld kunnen krijgen. Maar ikzelf doe open. We zijn zo lang moeten sluiten, en ook donderdag is er weer een dag verloren, elke dag dat ik kan open doen, is er één gewonnen.”

In de straten kuierden heel wat wandelaars. Een ijsje en wat zon, en gewoon eens buiten zijn, volstond blijkbaar. De winkels op zich bleken geen absolute must. “Wij zijn gewoon een toertje gaan tijden met de fiets”, zeggen vrienden Marleen Vandemeulebroucke en Jean-Pierre Liagre uit Avelgem. “Voor we het goed en wel wisten waren we al tot in Kortrijk gereden, en dus hebben we meteen nog wat verder gefietst om een ijsje te kunnen scoren hier. Winkelen doen we niet, we hebben niets nodig, dus vermijden we het liever.”

“Gisteren was wat mij betreft een topdag”, zegt Aadile. “Het is niet dat het echt druk is geweest in mijn winkel, maar de mensen die naar de stad komen, die kopen ook effectief iets, en da’s wel leuk werken.”

“De winkels zijn nu exact 7 dagen open en we mogen voorzichtig spreken van een geslaagde eerste week”, blikt schepen Arne Vandendriessche terug. “De meeste winkeliers laten we me weten tevreden te zijn. Er werd erg gericht geshopt door de mensen. Wat me vooral opviel was de discipline van de shoppers zelf. De regels werden goed opgevolgd. We kozen er bewust voor ook zondag beveiliging te voorzien zodat we de bezoekers nog beter konden spreiden en de zelfstandigen extra omzet konden goedmaken. Ik stond dit weekend constant in contact met de stewards en de politie.

Alles verliep prima. Ik wil hen dan ook bedanken voor hun inzet en professionaliteit. Morgen gaat de maandagmarkt open. Ook daar zijn we klaar om de marktkramers en de bezoekers veilig te ontvangen.”