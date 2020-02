Veel te jong gestorven Rania (40) krijgt zondag eerbetoon: “Ze was het zonnetje van Kortrijk” Peter Lanssens

27 februari 2020

07u19 0 Kortrijk Kortrijkzanen zijn diep getroffen door het onverwachte heengaan van Rania Bouchit (40). Wie Rania kende, zal haar nooit vergeten door haar vrolijkheid, onevenaarbaar mooie lach en behulpzaamheid. “Ze danste als een ballerina door het leven”, zegt haar partner Benny Vandenbogaerde (41). “Ze was het zonnetje van Kortrijk. Het doet verdomd veel pijn, nu ze er niet meer is. We gaan haar zo hard missen.” Vrienden herdenken nu zondag Rania, in ‘café Rania’ in de Gentsesteenweg. Wie bij het postuum eerbetoon wil zijn, is van harte welkom.

Rania stierf op dinsdag 18 februari, thuis in de Gentsesteenweg. Haar heengaan joeg een golf van ongeloof en verdriet door de stad. Een kleine greep uit de stroom aan commentaren op Facebook: ‘wat een topvrouw’, ‘bedankt voor alles wat je voor me deed’, ‘our sunshine’, ‘altijd goedlachs’ en ‘our dancing star’. Waar ze ook kwam, Rania viel altijd op. Ze had charisma te koop. “Een spring-in-‘t-veld, één en al positiviteit. Iedereen was dol op Rania en hoe ze in het leven stond. Omdat ze zo spontaan was. En omdat ze steeds klaar stond om te helpen, als er iemand in de miserie zat”, vertelt Benny. Rania werkte in textielshop Moyo Interieur in Waregem. “Kledij maken deed ze heel graag, Rania was gepassioneerd en supercreatief. Iedereen was dol op haar mooie en soms bombastische kleedjes, die Rania nog meer deden stralen.”

Rania zat meteen in je hoofd, als je haar ontmoette. Je kon haar niet in een doosje stoppen, ze stond gewoon óp het doosje. Altijd dansend, waar ze ook kwam. Ze hield zo van Franse chansons. J’aime la vie, van Sandra Kim, heel typerend voor Rania ook. Daisy Snauwaert

Franse chansons

Klein van gestalte, maar vrijgevochten van karakter. “Rania zat meteen in je hoofd, als je haar ontmoette”, vertelt vriendin Daisy Snauwaert (45). “Je kon haar niet in een doosje stoppen, ze stond gewoon óp het doosje. Altijd dansend, waar ze ook kwam. Ze wilde echt iedereen leren dansen, telkens ze daar de kans toe kreeg. Ze hield zo van Franse chansons. J’aime la vie, van Sandra Kim, heel typerend voor Rania ook. Welk publiek of welke situatie ook, ze paste overal in het plaatje. Omdat ze iedere persoon aanvaardde zoals hij of zij was en met iedereen een praatje sloeg. Rania leefde aan 200 procent. Ze zat als het ware vaak in een soort ‘rally versnelling’ en trok dan iedereen mee.”

Rania waardeerde de kleine dingen in het leven. Een bloem op tafel, de eendjes voeren, met de fiets in de gietende regen rijden, tapas klaarmaken met haar jeugdvriendin Kim Bolle, ze genoot daar allemaal enorm van. Benny Vandenbogaerde

Eigen foodtruck

“Rania waardeerde de kleine dingen in het leven. Een bloem op tafel, de eendjes voeren, met de fiets in de gietende regen rijden, tapas klaarmaken met haar jeugdvriendin Kim Bolle, ze genoot daar allemaal enorm van”, pikt Benny Vandenbogaerde in. “Ze kreeg soms zelfs berichtjes van mensen die ze niet eens kende. ‘Hey Rania, ik zag je zopas op de fiets en hoorde je lachen. Wat heb jij een mooie lach’. Ze genoot verder zichtbaar van lekker eten. Rania had namelijk een heel gevarieerd smaakpallet. Ze droomde van een eigen foodtruck”, zegt Benny, die chef-kok is in brasserie De Neerbeek in Bissegem.

Rode lippenstift

Café Rubens in de Gentsesteenweg 39 in Kortrijk wordt op zondag 1 maart vanaf 18 uur, na de doortocht van de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne, omgedoopt tot ‘café Rania’. Wie Rania kende, is er van harte welkom. De herdenking staat volledig in het teken van de ‘zotte mutse’ die ze was. Draag liefst geen zwarte kledij, want dat zou Rania te deprimerend gevonden hebben. “En dames, zet uw rode lippenstift op”, benadrukt haar vriendin Caroline De Moor. Rania had zelf altijd bloedrode lippenstift op. In het café komen ook lelies, want dat waren haar lievelingsbloemen. Op een paspop zal haar onafgewerkte mantel hangen, waar ze laatst aan bezig was. Er zal verder een foto van Rania te zien zijn, zodat ze dicht bij de aanwezigen is. Benny maakt tajine klaar. Het eten wordt opgediend in een foodtruck. Want Rania was dol op foodtrucks en festivals. Op het einde volgt nog een wedstrijdje ‘lachen zoals Rania’. Een afscheid met een lach en een traan. Lieve Rania zal nooit vergeten worden.